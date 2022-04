La marca de vestidos de invitada que conquista a María Pombo y María F. Rubíes

María Pombo y María F. Rubíes no solo tienen en común el nombre, también la pasión por esta marca de vestidos de invitada. Hemos descubierto una prenda que está en el armario de ambas y que puede convertirte en la mejor vestida de una boda, bautizo o comunión durante estos días que están por llegar. Si tienes un evento y no sabes qué ponerte, la marca Sophie and Lucie te lo pone fácil, toma nota del vestido que comparten las mejores influencers de este país, forma parre de una colección que no decepcionará.

View this post on Instagram A post shared by MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER (@mariafrubies)

La marca de moda entre las principales influencers de nuestro país se llama Sophie and Lucie, dos nombres de mujer que esconden unos diseños de lo más actuales y favorecedores. Un vestido de invitada es una prenda con la que siempre acertaremos. Un básico que tendrá en esta marca que quizás descubramos ahora, a su mejor aliado.

Sophie and Lucie tiene una colección de vestidos de invitada de lo más divertidos, originales y elegantes. Necesitamos recuperar el tiempo perdido y para hacerlo, nada mejor que unas bodas, bautizos y comuniones en las que volveremos a ser protagonistas. Podemos invertir sabiamente nuestro presupuesto en roba para eventos en esta marca de ropa que quizás descubramos hoy.

El vestido que lleva María F. Rubíes y que enamora a María Pombo es el modelo Ana que lleva un estampado de flor chinesca que parecerá sacado de un viaje por oriente. Este tipo de prendas se convierten en únicas gracias a este primer detalle que será el que nos enamore a simple vista. El tipo de estampado es lo primero en lo que nos fijamos.

El escote asimétrico es una tendencia que vuelve con fuerza. Es un tipo de escote que siempre quedará bien y nos ayudará a darle a nuestro look un aspecto de lo más original. Una manga corta por un lado y el hombro al aire, por el otro, enmarcarán nuestro escote de una manera muy original.

La falda cruzada con volantes les dará a nuestras piernas unas dimensiones kilométricas. Luciremos piernas o zapatos con la ayuda de este tipo de diseños de lo más originales. El efecto cruzado se potenciará con los volantes que le darán el punto final que este vestido necesitará para triunfar.

Por 199 euros te llevas a casa el vestido de la marca de moda entre las influencers como Marí Pombo y María F. Rubíes.