La marca que acaba con el eterno dilema del ‘por si acaso’: todo lo que necesitas ahora cabe en tu bolso

Maria y Arturo son el matrimonio que está detrás de la marca que ha acabado con el ‘por si acaso’ para siempre, Vardier. La idea de esta empresa española que desde 2020 se dedica a fabricar prendas plegables que puedes llevar en tu bolso ha dado la vuelta al mundo. Ha llegado la temporada de los cambios de tiempo, nunca se sabe qué puede pasar, así que será mejor que apostemos por los productos de esta marca, te sorprenderá descubrirlos.

Todo lo que necesita ahora cabe en tu bolso: esta es la marca que acaba con el eterno dilema del ‘por si acaso’

La marca Vardier empezó en 2020, en plena pandemia y con una idea revolucionaria. Según explican en su página web: “Diseñamos y fabricamos en España moda para cualquier ocasión pensada para chicas con personalidad que les gusta ir preparadas para los «porsiacasos»: «por si refresca», «por si el aire acondicionado está a tope», «por si llueve», «por si me mancho», «por si compro algo»…queremos ir en tu bolso, y que nunca te pille desprevenida.”

Empezó a gestarse en esas noches en las que empieza a refrescar y todo el mundo empieza a sacar una camisa arrugada o un jersey que guarda en el bolso para estas ocasiones. La filosofía de esta marca es la de acabar con estos inconvenientes que surgen cuando llega el fresquito o la lluvia y no se quiere perder estilo.

Tal como dicen en su página web: “Nos preguntamos, ¿por qué no llevar una chaqueta plegable sobre sí misma y sin arrugas siempre en el bolso para los imprevistos? Nos pusimos a buscar y al no encontrar nada decidimos desarrollar nuestra propia línea de productos de diseño, que prácticamente no se arrugan y que caben en el bolso.”

Puedes encontrar en su página web desde una chaqueta, hasta un chubasquero de tal forma que nunca te pillará la lluvia o el frío. Incluso también han diseñado un vestido que puedes llevar para ocasiones especiales, una pieza que te puede salvar de esa cita inesperada. En todos los bolsos cabe esto.

Sudaderas y vestidos que van acompañados de unos tutoriales para plegarlos y colocarlos bien dentro de una bolsita que cabe perfectamente en el bolso. Un kimono, una sudadera, una camisa, un chaleco o una camia pueden salir perfectamente de cualquier bolso por un precio des de poco más de 20 euros.