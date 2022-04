El maravilloso bolso rojo de Sfera de un asa que dará mucho de que hablar

Cada temporada, hay una prenda o complemento que se convierte en tendencia. Esta primavera, el gran protagonista de los looks de las influencers y expertas en moda va a ser el bolso rojo de la nueva colección de Sfera. Un bolso que está genial de precio (vale menos de 20 euros) y que aporta un toque de elegancia y color a cualquier look, tanto de día como de noche.

Confeccionado en 100% piel sintética y en color rojo, tiene varios detalles que lo hacen muy especial. El primero es que el interior del bolso está dividido en dos compartimentos y, además, cuenta con un pequeño bolsillo con cierre de cremallera, así que es ideal para llevar todas las cosas bien organizadas. Podemos llevarlo a hacer la compra o a la oficina, por ejemplo.

A esto hay que sumar la cadena dorada, que le aporta mucho glamour y sofisticación al bolso. La parte central del asa, la que queda ajustada al hombro, es de piel sintética en color rojo, el mismo tejido que el del bolso, para que así llevarlo resulte mucho más cómodo, sobre todo si llevamos algo de peso.

Combinarlo es muy fácil porque queda bien con todo tipo de looks, así que queremos hacer algunas propuestas para los días de entretiempo. Siempre nos han dicho que el rojo y el rosa son dos colores que no combinan. Sin embargo, este 2022 se llevan muchísimo el rojo y el rosa en un mismo look. Si no te importa arriesgar a la hora de vestir y te apetece lucir un estilismo llamativo y lleno de color, puedes combinar el bolso de Sfera con un vestido camisero en rosa pastel.

También puedes optar por un look mucho más clásico y neutro, con un pantalón vaquero y una camisa blanca. Además, puedes añadir una blazer o un chaleco largo. Y, como calzado, con unos mocasines tendrás el look de oficina perfecto.

Para salir a cenar y a tomar unas copas, el bolso rojo puede ser el gran protagonista del look con un mono y unas sandalias o unos zapatos de tacón en color negro.

El bolso de la nueva colección de Sfera para la primavera está disponible en la tienda online de El Corte Inglés a muy buen precio, por 17,99 euros. Un bolso al que le vamos a sacar un gran partido porque queda bien con looks tanto casuales como formales.