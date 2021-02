Mañana se celebra el día de San Valentín. Un día dedicado al amor en el que muchas serán las personas que se preparen para una cita especial incluso estando ahora en pandemia. Por ello, si deseas un «look» que sea sexy, nada como recurrir a algunos de los tips de maquillaje para San Valentín que te vamos a ofrecer a continuación.

Maquillaje para San Valentín: look sexy

En el caso de que desees ser sexy y seductora y dar rienda suelta a toda tu belleza para la fiesta de los enamorados, nada como seguir una serie de consejos concretos para considerar que un maquillaje es sexy. Consejos que os vamos a desvelar.

Es bien sabido que el Día de San Valentín es una de las fiestas más populares para las mujeres, que pueden aprovechar la oportunidad para lucir un look sexy y fascinantes al más puro estilo femme fatale. Para ser irresistible no necesitarás recurrir a grandes tratamientos de belleza que puede que sean ahora tendencia, solo necesitas adoptar el maquillaje adecuado. El maquillaje sexy es un estilo que nunca pasará de moda porque es adecuado para cualquier ocasión y si se combina con un vestido adecuado puede hacer que realmente te veas espectacular.

Veamos entonces cómo podemos lucir perfectas en el día de San Valentín, y celebrar así por todo lo alto una de las celebraciones más románticas y deseadas del año:

1 – Lápiz labial

El lápiz labial es lo primero a considerar en un maquillaje sexy . Preferiblemente rojo, es el color por excelencia en San Valentín . Mejor aún si la textura es «no transferible» para no dejar rastros por todas partes y no encontrarse con situaciones embarazosas. Además, es tendencia llevar un labial que sea mate y si deseas conocer un truco para que tus labios rojos se vean más sexys, nada como perfilar el labio antes de pintarlo. Una vez perfilado, coges una brocha y aplicas con ella el labial para asegurarte así que no te sales de lo perfilado. Conseguirás con ello que tus labios se vean con más volumen y sean más sensuales.

2 – Base de maquillaje

La base de maquillaje solo es necesaria para cubrir las pequeñas imperfecciones por lo que es mejor elegir una fórmula ligera pero al mismo tiempo cubriente. Las texturas mates son capaces de durar más a lo largo del día y evitar la formación del molesto efecto graso, pero dependiendo de cómo sea tu tipo de piel es posible que acabes notando como pareces incluso mayor. Lo mejor es elegir una base con acabado luminoso o «glow» aunque sin pasarse.

Entre las mejores, podemos mencionar la base Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation de Fenty Beauty que es además de larga duración (si tienes la piel grasa es mejor que la selles bien con un polvo iluminador antes de acabar de maquillarte) o la siempre efectiva Teint Miracle de Lancôme que aportará a tu rostro un aspecto fresco y radiante, justo lo que buscas para un look sexy en San Valentín.

3 – Pestañas postizas

Las pestañas postizas logran hacer la mirada más cautivadora y profunda y captan la mirada de cualquiera que se encuentre cerca. Definitivamente un must que no puede faltar para llamar la atención de tu hombre. Como todavía queda un día para San Valentín, puede ser buena idea que las pruebes a lo largo del día de hoy para asegurarte que aguantarán las horas necesarias.

4 – Iluminador

Otro elemento clave a aplicar son los polvos iluminadores , especialmente en zonas estratégicas del rostro como son los pómulos, el puente de la nariz y sobre el «arco de cupido» (que es la zona superior del labio). El objetivo de este producto es crear puntos de luz en el rostro aportando una pizca de luminosidad en los puntos más angulares. El tono a elegir dependerá del color de la tez, por lo que una piel clara necesitará un iluminador claro mientras que una piel más aceitunada puede atreverse con un iluminador oscuro.

5 – Ojos ahumados

Los ojos ahumados es una técnica muy utilizada entre las mujeres para crear, junto con las pestañas postizas, el llamado look «cat eye», un look que por otro lado, puede ser bastante sexy y apropiado para un día como el de San Valentín . Los colores a utilizar dependerán del color de los ojos: los ojos claros preferirán tonos más claros como el marrón y el beige, mientras que los ojos oscuros pueden enfocar fácilmente en tonos muy oscuros hasta el negro y el gris. En cualquier caso, el éxito está garantizado.

Por otro lado, no te olvides que si deseas poder lucir un maquillaje de ojos ahumados, que además implique el efecto «cat eye» que hemos mencionado, es importante usar un buen delineador de ojo y procurar delinear con cuidado para conseguir un «rabillo» que sea recto. Un truco puede ser guiarte colocándote un trozo de cinta adhesiva transparente con la que delimitar la zona a maquillar.