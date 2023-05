Mango apuesta por lo moderno y saca el chaleco que desearán todas para salir de fiesta

Esta tienda nos deja boca abiertos a todos por sus prendas. Tienen ropa para mujeres, hombres y la parte de adolescentes. Así Mango apuesta por lo moderno y saca el chaleco que querrás.

Lo tienes con diversidad de accesorios, pantalones y faldas. Descubre todo lo que debes saber sobre esta prenda en elegante color crudo.

Esta tienda apuesta por lo moderno: saca el chaleco en blanco

Entre sus características, a decidir que presenta un tejido fluido, con diseño entallado siendo de estilo traje. Es original porque te lo pones solo o bien con más prendas tanto debajo como con blazers encima. Se cierra con botones en la parte delantera.

Es sin mangas, lleva forro interior y un total look que te dejará impresionada. Diseñado en Barcelona, está compuesto por 100% poliéster, y forro en 52% viscosa y 48% poliéster.

Cómo puedes cuidarlo

En Mango proponen mirar siempre las etiquetas para que cada prenda te pueda durar más en el tiempo. para que no se estropee se puede lavar a maquina max 30°c en centrifugado corto, no usar lejía, plancha max 110°c, limpiar en seco percloroetileno y no se puede usar secadora. Si sigues estos pasos, seguro que tienes chaleco de calidad durante años.

Las prendas que mejor combinan con este chaleco

Aunque te lo pones con blusas de diversos colores y blazers en crudo, negro o bien lila, hay prendas que le van mucho mejor.

Desde Mango aconsejan el pantalón blanco de traje, que combina con este chaleco. Presenta un diseño recto, largo, tiro medio, con bolsillos laterales. Lleva cierre oculto de botón, gancho y cremallera. Su precio es de 39,99 euros en tallas de la 34 a la 44 y por esto puedes escoger ya la tuya.

También queda perfecto con las sandalias de cuña transparente de precio 59,99 euros, las sandalias con tacón asimétrico y precio de 49,99 euros, junto al choker de cristales en flor de precio 15,99 euros. con todo ello marcas la diferencia.

Cuánto cuesta la prenda

Este chaleco de traje con botones tiene un precio de 35,99 euros, y está en varias tallas: de la XS a la XXL. Se compra en la tienda online de Mango y además está en los establecimientos físicos. Si tienes uno cerca, entonces no lo dudes porque es tu complemento ideal y antes de que se agote puede ser tuyo.

Siempre online es una de las maneas de comprar de golpe y sin complicaciones. ¡Corre a por él!