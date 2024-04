Mango se adelanta al verano: los bolsos de rafia que no te puedes perder

Como pronto vendrá el calor, hay que pensar ya en prendas y complementos adaptados a esta estación del año. por esto Mango se adelanta al verano con estos bolsos de rafia con los que irá a la playa o a la piscina.

Capazos, bolsos, más grandes o pequeños y de un material que es sostenible y está en total tendencia: la rafia.

Te mostramos los bolsos de rafia de Mango

Capazo detalle tachuelas

Es de tejido de fibra natural en tamaño medio, de doble asa corta, asa larga ajustable y desmontable. Lleva bolsa interior con el ciere de lazo.

Se cierra a base del botón magnético y lleva detalle lateral en contraste. Atención a sus medidas. 35.0×29.0x6.0cm (LargoxAltoxAncho). Diseñado en Barcelona, se compone de 100% alga. Con forro de 50% algodón, 50% poliéster y acabados en 100% poliuretano.

Cómo poder cuidar este bolso

Tienes todas las especificaciones en Mango, en este caso, aconsejan no lavar, no usar lejia, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Para esto debes seguir los pasos de la etiqueta y también guardarlo en un lugar que sea seco y no húmedo para que no se estropee antes.

El precio de este bolso de rafia es de 39,99 euros y tienes dos colores para la parte de detalle en tachuelas de piel.

Bolso saco fibra natural

Es uno de los más bonitos al tener un tejido trenzado y siempre elegante. Es un bolso trabajado que dará mucho que hablar.

Es de tejido de fibra natural. De tamaño pequeño, con asa larga, en contraste. Con hebilla decorativa, bolsa interior y se cierra en cremallera. Su tamaño es el siguiente: 2.0×24.0x10.0cm (LargoxAltoxAncho).

En su composición, 100% papel de paja. Forro: 50% algodón,50% poliéster. Acabados: 100% poliuretano. Esta fibra natural hace que puedes ir con el bolso a todos lados, en especial si lo escoges a combinar con vestidos y otros.

Su precio es de 35,99 euros en la web de Mango.

Bolso bandolera efecto rafia

De tamaño más pequeño, al brazo para colgar o bien para llevar suelto, tienes este bolso bandolera de efecto rafia que vas a querer.

Lleva tejido mezcla de algodón. En efecto rafia, tipo bandolera, con asa larga ajustable. Entre otros detalles lleva doble compartimento y cierre giratorio metálico. Para que sepas sus medidas, te comentamos que lleva 22.0×17.0x8.0cm (LargoxAltoxAncho).

El precio que tiene este bolso es de 39,99 euros, y puedes mirar tanto los materiales que se usan para su confección como la manera de cuidarlo con el fin de tenerlo todo antes de dar el paso y comprarte esta pieza.

La vas a lucir seguro durante esta temporada y muchas más.

Bolso bucket efecto rafia

De tamaño medio, está elaborado en tejido mezcla de algodón. Su efecto rafia es único y es una de las características de este bolso de la misma manera que otros que estamos destacando.

Destaca así por su diseño bucket, en asa corta, asa larga ajustable y desmontable. Tiene doble compartimento, con cierre giratorio metálico y el forro interior que lo puede proteger de golpes y diversas cosas que llevemos.

Diseñado en Barcelona de igual forma que otros bolsos y prendas de Mango, la composición es de 58% polipropileno, 32% algodón, 10% poliuretano. Con forro: 70% algodón, 30% poliéster.

Tienes este bolso indicado para ti y especialmente para el verano a un precio de 29,99 euros y está en talla única. Puedes mirar otros bolsos parecidos en la web de Mango y también las prendas que le van mejor, desde más sueltas, ligeras y sofisticadas a otras totalmente casual.

Por qué optar por bolsos de rafia

Aportan siempre cantidad de distinciones para que sean unos de los mejores. Los bolsos de rafia están elaborados de esta material y por esto son más vistosos que muchos otros.

Hablamos de la rafia, un material natural tejido a partir de fibras vegetales, típicamente de plantas como la palma, el junco o la paja. Estos bolsos suelen tener un aspecto rústico y pueden venir en una variedad de estilos y tamaños.

En general, los tienes en formato tote y más grande o en forma de capazo para ir a la playa o a la piscina siendo entonces ideal para el verano. Allí cabe de todo y te lo llevas con tu toalla, el bañador, las gafas o la crema solar.

También hay bolsos más pequeños, y elegantes que entonces te llevas para una cena, un paseo por la tarde y hasta para estar en una terraza.

Cuando se habla de rafia nos referimos a la fabricación de bolsos debido a su durabilidad, ligereza y aspecto natural. Por esto son los elegidos por todas, porque son más sostenibles, bellos, los llevamos de vacaciones y deben cuidarse bien para que se mantengan y los tengas a por más tiempo.

Los compras directamente en la web de Mango, que será más fácil para ti porque no tienes que moverte nada.