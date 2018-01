La resaca de la ceremonia de los Globos de Oro más reivindicativa de la historia continúa. Una edición, la número 75, que ha estado marcada por las protestas contra los abusos sexuales en Hollywood y que los miembros de la industria han exteriorizado por diferentes vías con una misma finalidad: unirse a la iniciativa #TimesUp.

Desde un código de vestimenta ‘total black’ hasta discursos con poderosos mensajes. Acciones que han dado la vuelta al mundo y ya forman parte de la historia de los emblemáticos galardones. Sin embargo, este año más que nunca, los invitados han cuidado hasta el mínimo detalle los diferentes elementos de sus estilismos, que han empleado como nueva herramienta de protesta. Y es que, que la inmensa mayoría de ‘celebs’ se decantaran por las esmeraldas como aliado de estilo, también escondía un importante significado relacionado con el movimiento #GirlPower.

Entre vestidos glamourosos y elegantes esmóquines, las gemas verdes acapararon parte del protagonismo sobre la alfombra roja. Fueron muchas las invitadas que decidieron complementar sus looks ‘total black’ con estas llamativas joyas, que no son tan habituales sobre una ‘red carpet’ de estas características, como símbolo de solidaridad y unión.

Además de que el verde era el color representativo del movimiento sufragista que luchaba por el derecho de las mujeres a votar, las esmeraldas se asociaron desde hace tiempo con el poder femenino divino – nacimiento, fertilidad y creación –. Asimismo, según la mitología clásica, también se relacionaron con diosas, como Venus y Umina en el antiguo Perú, tal y como ha explicado Anna Sheffield, fundadora y directora creativa de su línea de joyería homónima, a la revista Today.

Así, con las esmeraldas verdes como un gesto más de reivindicación, Catherine Zeta-Jones, Debra Messing o Zoë Kravitz fueron algunas de las ‘celebs’ que no dudaron en incluir esta piedra simbólica en sus looks de gala. Sin embargo, y como la unión hace la fuerza, el sexo masculino también quiso participar en este “acto” de solidaridad y romper una lanza a favor de sus compañeras de profesión. Uno de ellos fue el cantante Ricky Martin, quien lució un anillo de esmeralda personalizado de 25 quilates, que no pasó desapercibido en la pasarela hollywoodiense.