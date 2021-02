La mujer de Francisco Rivera es asidua a firmas de todo tipo y en su armario no faltan las prendas de marcas low cost. Lo que no podíamos imaginar es que además de encontrar sus básicos en la gama de mujer de algunas de las firmas más conocidas, también de vez en cuando sorprende con looks ideales sacados directamente de la sección de niños. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con uno de sus últimos outfits, del que no ha dudado en compartir los detalles a través de su perfil de Instagram.

La diseñadora ha apostado por un conjunto de básicos para el día a día compuesto por un pantalón vaquero en color medio de corte mom fit y el bajo deshilachado, que ha combinado con una chaqueta de punto en color verde con aplicaciones de perlas y unas deportivas multicolor de la marca Hoff, que aportaban el toque casual a un estilismo que se caracteriza por su versatilidad y comodidad. Hasta aquí nada alejado de lo que podríamos considerar como un outfit de plena tendencia pero lo curioso es que la chaqueta que ha lucido Lourdes Montes no solo destaca por su original diseño, sino porque además pertenece a la colección de Zara Kids y en estos momentos se encuentra en la sección de special prices, rebajada a un importe de 12,99 euros. Una rebeca de diseño clásico con manga larga y cuello a la caja que, aunque la diseñadora haya lucido en color verde -un tono vibrante con el que no todo el mundo se atreve-, está disponible también en color topo, para aquellas más conservadoras. En la parte delantera y en las mangas, la prenda está llena de detalles de perlas, pero la espalda queda libre, para mayor comodidad. Su precio original era de 22,95 euros.

Tal ha sido el éxito de la chaqueta, que la hija mayor de la diseñadora, Carmen, no ha dudado en reclamarle a su madre una igual y así lo ha mostrado Lourdes a través de sus stories: “mamá, porfa, cómprame un jersey como el tuyo”, ha escrito, aunque no ha revelado si finalmente le ha comprado o no uno igual a su hija. Lourdes Montes también ha querido hacer una breve reflexión de cara a sus seguidoras sobre las posibles compras en las líneas infantiles: “¿compráis alguna vez ropa para vosotras en Zara kids?. Yo este invierno descubrí que la talla 14 me quedaba bien y he encontrado cosas ideales, como este jersey”, ha escrito la diseñadora, lo que hace pensar en que es más que probable que nos sorprenda en un futuro con más prendas de la línea infantil del buque insignia de Inditex.

A pesar de que Lourdes Montes es de profesión abogada, desde hace tiempo se encuentra volcada en una de sus grandes pasiones, el mundo de la moda, a través de la firma “Mi Abril”, primero en el ámbito de la moda nupcial, pero más adelante en el de la moda flamenca. Además, la esposa de Francisco Rivera es muy activa en las redes sociales, donde tiene más de ciento cincuenta mil seguidores con los que comparte detalles de su día a día, pero también trucos y rutinas de belleza, así como otro tipo de consejos de estilo de vida.