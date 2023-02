El look de Violeta Mangriñan tan demandado lo tienes en Inditex a un precio low cost

Si sigues a esta influencer que salió de la televisión por su paso en diversos programas y realities, verás que lleva las mejores tendencias de las tiendas. Así no te pierdas el look de Violeta Mangriñan con este abrigo que te irá de perlas con el frío.

Lo tienes en Zara siendo uno de los must de la temporada y ella lo combina con un pantalón bien casual que llevar cada día.

Cómo es el look de Violeta Mangriñan low cost

Es de lana y nos abriga. Y como es un abrigo en color negro, te lo llevas a cualquier parte y siempre quedas estupendamente. Para más señas, es largo confeccionado con tejido en mezcla de lana. Lleva cuello solapa y manga larga ajustable con trabilla y botones. Mientras que otros detalles son el cinturón lazada en mismo tejido.

Con el fin de proteger la prenda, lleva forro interior combinado a tono y el bajo es acabado en aberturas. Sus materiales aportan esa calidad que tanto necesitas a diario y que te da Zara: está confeccionado con 75% lana, 25% poliamida y el forro de 100% viscosa.

Cómo debes cuidar este abrigo

Debes tener presente que cuidar de las prendas hará que te duren más y además, según Zara, cuidas del medio ambiente.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

En este abrigo en concreto, hay que hacer caso de las especificaciones de la etiqueta: no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC y no usar secadora.

Con tus mejores prendas de Zara

Este abrigo es llevable en todas las ocasiones posibles. Es decir, va bien para diario, cuando hace frío con jersey debajo y si vas a una fiesta con tus taconazos más estilosos.

Si quieres saber las mejores combinaciones, desde Zara sugieren algunas de las prendas que te puedes poner como el pantalón efecto piel a un precio de 39,95 euros, el pantalón largo fluido a 29,95 euros, o las botas de suela track que en rebajas está a 25,99 euros.

Dónde compro el abrigo

Está en la web de Zara por un precio de 129 euros, en tallas que van de la XS a la L, las demás tendrás que pedirlas mediante mail. Ten en cuenta que se trata de una talla más grande de lo habitual.