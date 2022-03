Locura con la nueva americana de Oysho que pega con todo

La primavera ya está aquí, y esta temporada no nos puede faltar una blazer en el fondo de armario. El motivo es muy simple: podemos combinarla con una camiseta y unos vaqueros para un look informal o podemos añadirle una camisa bonita para ir a la oficina o salir a cenar. La blazer es una prenda es una prenda que podemos llevar en primavera, y que también es ideal para las noches de verano. En la nueva colección de Oysho hemos tenido el placer de descubrir una americana de lino que no puede ser más sensacional.

Los colores flúor son tendencia esta temporada, y aunque somos unas grandes enamoradas de ellos porque nos encantan los looks divertidos y originales, también necesitamos prendas en colores neutros, versátiles y que combinan con todo. La blazer de Oysho es de color arena, así que podemos añadirla con facilidad a todo tipo de estilismos.

Está confeccionada en 100% lino, un tejido natural estupendo para esta época del año. Es absorbente, fresco y transpirable. Además, es muy resistente, hasta tres veces más que el algodón, y no tenemos que preocuparnos por la plancha porque la arruga del lino es muy bonita, e incluso elegante.

De cuello solapa y manga larga, tiene bolsillos con solapa en la parte delantera y de vivo en el pecho. La blazer cuenta con cierre frontal con botones, así que podemos llevarla tanto cerrada como abierta, como más nos guste.

A la hora de combinar la blazer de lino de la nueva colección de Oysho para la primavera, tenemos muchas posibilidades a nuestro alcance, así que queremos proponerte dos looks para vestir de manera y con mucho estilo.

Si no queremos complicarnos mucho la vida, podemos elegir un vestido de color beige con unos zuecos de madera. Los zuecos han pasado de ser considerados unos zapatos feos a convertirse en el calzado estrella de la temporada.

También podemos combinar la blazer de lino con unos vaqueros y una blusa o una camiseta con algún detalle especial, como volantes o mangas abullonadas. Como calzado, tanto los mocasines como las zapatillas quedan genial.

La americana está a la venta en la tienda online de Oysho por 69,99 euros en las tallas S, M y L. Si tienes alguna duda con la talla, haz clic en «¿Qué talla me va bien?» para acceder a la guía. También podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Oysho más cercana.