Los supermercados han sabido reinvertirse con el paso de los años. Ya no son únicamente superficies en las que llenar la nevera y encontrar objetos para el hogar propios de una droguería, muchos de ellos han dado un paso adelante y tienen tal variedad que sus clientes pueden hacer toda la compra sin tener que ir a otro establecimiento. No solo en lo que se refiere a cosas para el hogar, también en moda para toda la familia. Lidl es una de las tiendas más completas del momento y a su colección de alimentación se acaba de sumar una sección que seguro causa furor: lencería para mujer. En concreto, un sujetador efecto push-up que cuesta tan solo 5,99 euros y lo tiene todo para ser un gran éxito, no solo por su ajustado precio, también por su aspecto y comodidad.

Disponible en dos colores, azul y salmón, este sujetador tiene copas preformadas con relleno gracias a las cuales se puede conseguir un bonito escote. Cuenta con tirantes ajustables y el efecto push-up se logra gracias a sus almohadillas integradas. Está disponible en una gran variedad de tallas, desde la 90B hasta la 100C, por lo que hay opciones para casi todas las mujeres.

Este sujetador no ha llegado en solitario a las estanterías de Lidl, pues también se puede comprar el conjunto de bragutita. Vienen en un pack de dos y van a juego con la parte de arriba. Hay dos opciones en color, rosa y salmón o azul y blanco, para combinar con uno u otro top. A modo de decoración llevan una goma en la que se puede leer ‘Summer time’. Están disponibles en tres tallas, S, M y L, que van desde la 38 a la 48 y su precio es de 4,99 el pack de dos braguitas.

Si bien para conseguir este producto de ropa interior hay que darse prisa, pues los productos de Lidl suelen volar al tener una gran demanda, en su página web también se pueden obtener. La cadena alemana tiene una página de lo más completa dedicada a productos no alimentarios. Además de este conjunto, hay otros tanto de ropa interior muy a tener en cuenta de cara a renovar el armario.

Sujetadores bralette con encaje, tangas de encaje, bodys para mujer de lo más sensuales o braguitas moldeadoras son solo algunos de los ejemplos. Por supuesto, también hay moda para hombre y, en lo que se refiere a interior, un gran catálogo de calzoncillos.

Pero no solo ropa interior. Monos, vestidos, pantalones, todo ello confeccionado en lino, de lo más fresco, a lo que se suman bañadores, camisetas y blusas para ir a la moda sin hacer grandes desembolsos. Una gran oferta que merece la pena tener en cuenta. ¡Seguro que te encanta!