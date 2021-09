La Reina Letizia ha retomado su agenda oficial después del fin de semana y lo ha hecho asistiendo a la clausura del de la convocatoria de “Proyectos Sociales de Banco Santander”, una iniciativa de Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. Una cita en la que Su Majestad ha coincidido con Ana Botín, a quien recientemente le entregaba un premio el Rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela.

Para esta cita, doña Letizia ha rescatado de su armario uno de sus looks más polémicos. Un vestido verde, con manga larga, escote pico, falda plisada y bajo asimétrico en estampado paisley de la firma Sandro, que estrenó ya hace varios años, en concreto, en diciembre de 2018. Desde entonces, lo ha lucido en varias ocasiones, tres para ser exactos: abril de 2019, en una visita al Real Monasterio de la Encarnación; en julio del año pasado en Navarra y hace pocos meses en la entrega de los premios literarios del grupo SM.

Lo ha combinado con zapatos de salón destalonados de Carolina Herrera y cartera a juego de la misma firma, uno de sus bolsos preferidos. Como joyas, doña Letizia ha lucido su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y unos pendientes de oro en forma de aro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

Se trata de uno de los looks de la Reina Letizia que más ha dado que hablar desde que lo estrenara. Y es que, además de la esposa de Felipe VI, este modelo lo han llevado algunos de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, como Emma García o Patricia Conde. Pero, sin duda, la coincidencia más llamativa es con la periodista Sonsoles Ónega, que lo ha llevado también en el plató de Ya es mediodía. En su momento se hicieron bromas sobre la posibilidad de que la Reina le hubiera prestado el traje a su amiga o, quién sabe, quizás fueron de compras juntas.

Emotivas palabras

Estaba previsto que doña Letizia pronunciara un breve discurso como punto de partida para el acto. La Reina ha tomado la palabra en un mensaje en el que no han faltado las referencias personales: “estoy muy agradecida por la invitación a participar en algo que me entusiasma. Y es la demostración de que la voluntad de cambiar las cosas funciona. Porque hoy celebramos que las palabras se convierten en hechos, ya lo veréis. Se trata de 16 proyectos que se ocupan de lo que de verdad es importante, como ha dicho Ángel: de la cooperación al desarrollo y la educación, de la integración de los jóvenes, de la discapacidad, de la investigación oncológica infantil, de los menores en situaciones vulnerables, de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, de la soledad de los mayores… No sé si me dejo algo”, ha dicho.

“Creo que como sociedad y como país debemos sentirnos contentos -al menos, esta mañana- por vuestros logros, los logros de quienes seguís trabajando cada día desde hace muchos años para que seamos más justos, más inclusivos y más responsables. Gracias, estoy deseando verlo”, ha recalcado Su Majestad.

Después de celebrar hace unos días su cumpleaños con una cena para tres en un restaurante indio de la capital, la Reina tiene por delante una semana bastante intensa. Además del acto de hoy, doña Letizia participará mañana en un acto conmemorativo del ‘Día Mundial de la Investigación en Cáncer’. El jueves, la esposa de Felipe VI acudirá con el Rey a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real y el viernes cerrará su agenda con una intervención telemática en el Acto de Presentación de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.