Letizia reinventa su look más lady con un toque punk

La reina Letizia vuelve a uno de sus lugares predilectos de Madrid. Su Majestad se ha trasladado esta mañana hasta la Biblioteca Nacional para participar en la inauguración de una muestra dedicada a la figura de Emilia Pardo Bazán. Una exposición que pretende recorrer el carácter multifacético de la autora de origen gallego y trasladar a los espectadores una obra y una vida que resultan cruciales para revisar y actualizar la historia literaria e intelectual del último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX.

La Reina inaugura en @BNE_biblioteca la exposición “Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad”. https://t.co/IKMzf21Qm0 pic.twitter.com/dd6HL6YgJQ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 8, 2021

Para esta cita, la esposa de Felipe VI ha apostado por un look aparentemente clásico al que le ha dado un toque ‘radical’. Doña Letizia ha rescatado de su fondo de armario un vestido de línea sobria y minimalista en color crudo, sin mangas, escote recto y falda a media pierna ligeramente evasé de la firma Pedro del Hierro que estrenó durante un viaje a Argentina. Visita en la que, por cierto, lo combinó con los pendientes que la infanta doña Elena había lucido en su enlace con Jaime de Marichalar. Doña Letizia recuperó el diseño algunos meses después en una visita a Sevilla para la conmemoración del V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En esta ocasión, la Reina ha preferido una nueva versión del look y, en lugar de completarlo con salones y cartera en color caldero, se ha decantado por uno de sus estampados preferidos, el animal print de serpiente en tonos grises. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque tanto los zapatos de salón como la cartera llevan tachuelas, lo que les aporta un aire rokero, casi punk que marca una clara diferencia en el outfit. Como joyas ha elegido unos pendientes de la colección Crawler Skyline. De Gold&Roses y su inseparable sortija dorada de la firma Karen Hallam. En cuanto al look beauty, Su Majestad ha preferido un maquillaje sobrio y el cabello liso, con la raya al medio.

Esta semana es especialmente intensa para los Reyes. Además del acto de hoy, está previsto que mañana participen en la inauguración de una exhibición dedicada a Berlanga y el jueves se trasladarán a Granada para una muestra sobre odaliscas, con obras de artistas como Ingres o Picasso, entre otros.

En las últimas semanas, doña Letizia está especialmente volcada en cuestiones que tienen que ver con el universo femenino y el papel de la mujer en la Historia. Hace algún tiempo, la Reina realizó una visita a la exposición dedicada a Concepción Arenal y poco después participó en algunos de los actos dedicados a conmemorar el aniversario del nacimiento de Clara Campoamor. Ahora le ha llegado el turno a Emilia Pardo Bazán, sin duda, una de las mujeres más destacadas del siglo XIX en España.