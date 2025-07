El momento ‘twin’ de la Reina Letizia con Leonor en la gala de los premios Princesa de Gerona

En una jornada en la que la protagonista ha sido la princesa Leonor, la Reina Letizia ha preferido mantener un perfil discreto y no acaparar todas las miradas con su look. Sin embargo, el estilismo elegido por la esposa de Felipe VI para la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona era prácticamente un clon del de su hija mayor.

Tras el almuerzo con patronos de la fundación y con premiados que se ha celebrado a mediodía, en torno a las 19:15 y en medio de una gran expectación, la Familia Real ha llegado al Gran Teatro del Liceo. Este año la organización celebra su 15 aniversario, tres lustros apoyando a las generaciones más jóvenes y promoviendo el talento a través de diferentes programas e iniciativas, más allá de sus galardones. En los últimos cinco años, la princesa Leonor ha tenido un papel más protagonista y ha estado al tanto de todo el trabajo de la fundación a pesar de que por su formación académica y militar no ha podido participar en todos los actos que se organizan cada año.

La elección de la Reina Letizia

Al igual que la princesa Leonor, la Reina ha elegido un traje sastre de color negro para esta velada en la Ciudad Condal. Un estilismo elegante y sofisticado al tiempo que discreto, con el que ha protagonizado un divertido momento twin con la heredera.

La Reina Letizia con la princesa Leonor en Barcelona. (Foto: Gtres)

La esposa del monarca ha elegido un esmoquin de Mango, firma catalana a la que recurre de manera regular. Una elección simbólica por celebrarse el acto en Barcelona. De la misma manera, la Reina ha hecho un guiño a Cataluña a través de sus joyas, con unos pendientes largos de Tous.

Doña Letizia ha completado su look con unas merceditas de la marca Sézane en color negro y una cartera a tono de Magrit. No ha faltado tampoco su inseparable sortija de oro de Coreterno.

El look con mensaje de la infanta Sofía

La hija menor de los Reyes ha sido la única que se ha desmarcado de los estilismos elegidos por su madre y por su hermana. Sofía, que siempre destaca por sus looks más de tendencia, tampoco ha defraudado en esta ocasión, a pesar de que ella intenta mantener un perfil más discreto y no convertirse en el centro de atención.

La infanta no ha apostado por el negro, sino por el azul oscuro. Un tono que, en cierta medida, se puede interpretar como un guiño al color del Principado de Asturias y, por tanto, a su hermana, de la que lleva separada varios meses. La benjamina de la Familia Real ha llevado un mono con escote asimétrico y mangas de gasa de la firma valenciana The Are -en la que ya ha confiado más veces-, que dejaba uno de sus hombros al aire. Poco amiga de las joyas, en esta ocasión ha tomado prestado del joyero de su madre el anillo de Karen Hallam que tanto tiempo llevó la Reina.

La infanta Sofía en Barcelona. (Foto: Gtres)

Ha llamado la atención el sutil bronceado de la hermana de la princesa, así como el peinado que ha escogido. Sofía ha llevado el cabello suelto y ligeramente ondulado con unas pequeñas trenzas que aportaban un toque original.

Cuenta atrás para las vacaciones oficiales

Con los compromisos de este jueves la Familia Real cierra su agenda esta semana, ya que no hay citas programadas para el viernes 25 por lo que, al menos, los Reyes y sus hijas tendrán libre hasta el domingo. A la espera de que la Casa del Rey confirme la lista de actividades de la próxima semana, ya se sabe que la Reina Letizia será la primera en estrenar su agenda oficial en la isla, asistiendo a la gala de clausura del Atlántida Film Festival el día 3 de agosto. Es probable que el Rey Felipe llegue antes a Mallorca y se deje ver en los entrenamientos de las regatas, que se celebra a partir del 26 de julio.