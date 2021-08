Lefties crea su propia versión de las míticas Converse All Stars y las vende por 6 euros

La revolución ha llegado a Lefties, al crear una versión de las míticas Converse All Stars a un precio muy asequible, poco más de 6 euros. Una buena alternativa si no queremos gastar más de la cuenta o necesitamos ahorrar un poco para la vuelta al cole. Estas zapatillas son las típicas de lona que durarán años y nunca pasarán de moda. Son un buen básico para acompañar todo tipo de looks, desde los pantalones de vestir, hasta un vestido de flores. Busca esta versión de Lefties de unas zapatillas Conserve míticas para empezar con buen pie la vuelta a la rutina.

Las míticas Converse All Stars son versionadas por Lefties y se venden por 6 euros

Unas zapatillas deportivas son un básico de cualquier armario que nos harán falta durante todo el año. Debemos hacernos con ellas lo antes posible, empezando a preparar la ropa para la vuelta a la rutina, pero también para una ansiada nueva normalidad que en breve será una realidad. Vamos a hacernos con unas zapatillas míticas a un precio impresionante, las Converse All Stars casi idénticas, versionadas por Lefties.

Lefties nos regala una zapatilla de lona convencional muy parecida a las Converse por un precio que impresionará. Son poco más de 6 euros, sin estar de rebajas, siendo parte de las novedades que esta low cost ha presentado hace unos días. Escondidas en su sección de complementos y zapatos esperan encontrar a alguien que las reconozca, ante un diseño que hemos visto una y otra vez.

La misma idea detrás de un calzado que es casi mítico. Creado para ser el paradigma de la modernidad y la comodidad, las Converse llevan décadas calzando a deportistas y usuarios que buscan en ellas ese espíritu inicial. Una zapatilla básica que combina con todo y que se puede lavar fácilmente.

En este caso, el color negro será el que acabe marcando el éxito total y absoluto de un calzado que se convertirá en un objeto de deseo durante estos días. La combinación de las puntadas blancas, la suela de goma y los cordones blancos, acabarán dando lugar a unas zapatillas impresionantes que nunca pasarán de moda.

Por 6,99 euros puedes comprar las zapatillas de Lefties con aires de Converse que te solucionarán más de un look. Apuesta por la comodidad para poder moverte por el país estas vacaciones o por la ciudad en esos días de plena actividad.