Uno de los efectos que puede tener el frío sobre nuestra piel, al margen de resecarla, es que los labios se nos agrieten y también, se nos corten, con el dolor que eso conlleva, además de impedir que podamos lucir bien nuestro labial. Por suerte tenemos a nuestra disposición varios productos naturales que nos van a permitir exfoliar los labios, y que vuelvan a recuperar su textura, hidratación y belleza.

Labios agrietados por el frío: Cómo curarlos con exfoliantes naturales

Los labios agrietados durante el invierno son una de las molestias más comunes, y aunque podamos pensar que este año, debido a la pandemia y al uso constante de la mascarilla, es posible que nos acabemos librando del frío en la zona alrededor de la boca, lo cierto es que no es así y de hecho, notaremos que cuanto más baje la temperatura, el frío nos sigue afectando de igual forma y con ello, la piel de los labios se acabará abriendo.

La cara está siempre expuesta tanto al calor como al frío, y aunque llevar mascarilla puede protegernos de las pequeñas gotitas de virus que pululan a nuestro alrededor, lo cierto es que tal vez notemos algo más de calor durante este invierno en la cara, pero también es posible que los cambios de temperatura al ponernos y quitarnos la mascarilla, acaben provocando que la piel se siga viendo afectada y como no, que los labios se nos agrieten y corten.

Causas de los labios resecos

Piensa además que el hecho de sufrir de labios cortados o agrietados no es algo exclusivo del frío, aunque sea uno de los motivos principales, sino que habrían otras causas que podrían provocar esta pequeña y molesta dolencia.

Si lo pensamos, en comparación con otras zonas de nuestro cuerpo, la piel de los labios solo suele cuidarse cuando ya se ve afectada, debido a que generalmente se mantiene siempre hidratada y suave, pero cuando llega el frío la cosa cambia y aunque a todos se nos puede agrietar un poco la boca, es posible que en algunos casos el problema sea algo más grave (con cortes e incluso sangre) debido a que la causa para esos labios agrietados se basa además en alguno de estos motivos:

Deficiencia vitaminica

Deshidratación : no beber suficiente agua

: no beber suficiente agua Alergias y dermatitis.

y dermatitis. Agentes atmosféricos: frío, viento, calor, rayos UV

Piensa que los labios están cubiertos con una fina película aceitosa , pero desafortunadamente si falta, pueden secarse. En consecuencia, pueden aparecer estos síntomas:

sequedad

hinchazón

descamación

De este modo, si lo que deseas es tener unos labios suaves y sedosos, puedes comer alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras , pero no olvides beber al menos dos litros de agua al día. No olvides utilizar productos cosméticos que no ataquen los labios y los hidraten. Elige siempre productos elaborados con formulaciones naturales que nutran en profundidad sin atacar la piel.

Pero además, podemos recurrir a remedios naturales que puedes hacer en casa en poco tiempo, averigüemos cuáles.

Labios agrietados: exfoliante casero con miel y azúcar

Esta es una receta para preparar en casa en muy poco tiempo y con pocos ingredientes, para hidratar tus labios y protegerlos del frío.

Los ingredientes son miel y azúcar moreno , el primero suaviza los labios mientras que el azúcar, gracias a su granulosidad, actúa como exfoliante. El exfoliante de labios tiene como objetivo eliminar las células muertas , para hacerlas perfectas, suaves y sobre todo brillantes.

Sólo tienes que hacer lo siguiente: poner dos cucharadas de miel, tres cucharadas de azúcar moreno y una cucharadita de aceite de oliva virgen extra en un recipiente pequeño, de modo que puedas mezclar bien los tres ingredientes y crear una solución homogénea. Solo cuando la mezcla sea homogénea, aplicar sobre los labios distribuyéndola suavemente y luego frotar con movimientos suaves. Enjuaga con agua tibia y notarás la diferencia.

Labios agrietados: exfoliante casero con plátano y azúcar

Por otro lado tenemos también la posibilidad de hacer este otro exfoliante rico y muy nutritivo que, al mismo tiempo, no utiliza aceites y, por tanto, se adapta bien incluso a las pieles más grasas. Necesitas: 1 plátano, 3 cucharadas de azúcar granulada, ¼ de cucharadita de extracto de vainilla. Tienes triturar y licuar bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, aplicar la mezcla en los labios y masajear suavemente. Luego enjuagas con abundante agua tibia.

Labios agrietados: exfoliante casero con menta y azúcar

Esta otra propuesta es una delicada mezcla exfoliante diseñada para exfoliar y tonificar la piel de los labios, dejando un efecto suave y terso. Mezcla ½ cucharada de azúcar glas, ½ cucharada de aceite de jojoba o de oliva, 1-3 gotas de aceite de menta o vainilla. Mezclas bien los ingredientes hasta que la mezcla esté bien combinada, luego aplica sobre los labios y masajea suavemente durante un par de minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Con estos exfoliantes naturales que os hemos propuesto, los labios estarán recuperados, y listos para maquillarse y si los aplicas una vez por semana, conseguirás mantener tus labios hidratados y alejados de la sequedad y los cortes.