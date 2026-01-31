El jersey de Zara que llevan las nórdicas: transmite calma y elegancia

Elegante y con un corte especial que sienta de maravilla, el jersey de Zara que llevan las nórdicas es la mejor prenda de esta nueva colección de la marca. Entre otros, sirve para vernos más cómodas, para transmitir calma y seguridad, y a la vez ofrece esa elegancia casual que necesitamos para diario e ir bien vestidas.

Es el jersey de punto de cuello de pico, con manga larga y sisa ancha estrechándose hacia la muñeca. Lo tienes en dos colores: beige y verde claro para poder combinar con variedad de prendas. La ventaja es que es una prenda muy versátil con el fin de ponértela con jeans, zapatillas de deporte, con faldas y a lo loco, y esos zapatos de tacón con hebilla y hasta con las bailarinas planas. Sea como sea todas se fijarán en él porque no deja indiferente a nadie. Está en consonancia con esa moda algo pausada y realmente de relax que nos gusta y nos hace sentir mucho mejor.

Para ti: el jersey de Zara que llevan las nórdicas

Para todo el año, Zara se ha posicionado como una de las marcas más potentes del mercado internacional. Ha apostado por materiales suaves y cálidos como lana, poliéster y tejidos acrílicos, con diseños minimalistas y versátiles.

Entre sus productos más destacados se encuentran jerséis de punto, chaquetas, abrigos acolchados y accesorios como bufandas y gorros que complementan cualquier outfit.

Estos productos no solo reflejan las últimas tendencias de moda, sino que también permiten combinaciones prácticas para distintos momentos del día, adaptándose tanto a la oficina como al estilo casual de fin de semana.

En dos colores

Este jersey está elaborado en dos colores. Por un lado el beige, que va bien con todo porque se combina con tonos algo más claros y luego también más oscuros.

Mientras que el verde claro es un tono muy sofisticado y mucho más original que otros. Es el momento de comprarlo antes de que se agote ahora que está disponible en su web y también en la tienda física.

Confección del jersey de Zara

En su composición, está realizado en 67% poliéster, 25% acrílico y 8% lana, y contiene al menos 67% poliéster reciclado certificado RCS, 18% acrílico reciclado certificado RCS.

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Apostar por moda creada con materiales reciclados es estar en boga por preservar el mundo. De esta forma, Zara ofrece compromiso y seguridad. Además de calidad en cada uno de sus productos. Instituciones europeas dedicadas al estudio del consumo sostenible, como la European Environment Agency, señalan que la multifuncionalidad de los productos es una tendencia al alza en sectores como la moda y el calzado.

De hecho, desde la Comisión Europea se ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un consumo textil más responsable, fomentando prendas duraderas y funcionales. En este escenario, la moda accesible puede jugar un papel relevante si apuesta por básicos bien diseñados que prolonguen su vida útil.

Cuál es el precio del jersey de Zara que llevan las nórdicas

Está en Zara a un precio de 29,95 euros, un precio realmente asequible teniendo en cuenta la marca, los materiales, el diseño y la confección de este jersey que todas quieren.

Las combinaciones con la prenda del momento

Este diseño es perfecto para un paseo por la ciudad o para una cena casual, y puede combinarse fácilmente con sandalias de tiras o zapatillas deportivas.

Look de oficina

Para un estilo profesional, usa el jersey con pantalones de vestir en tonos oscuros y mocasines o botines de tacón bajo.

Look sofisticado para eventos

Combina el jersey con falda midi plisada, botas altas y un bolso pequeño.

Pantalón fluido satinado

Pantalón de tiro alto con pinzas delanteras. Bolsillos frontales. Pernera muy ancha. Cierre frontal con cremallera y botón.

Sandalia piel relieve

Zapato tipo sandalia tacón en piel. Cuerpo en relieve. Tira delantera con posición para el dedo. Tira trasera con hebilla ajustable. Tacón alto fino. Acabado en punta cuadrada.

Pantalón pinzas cinturón

Pantalón tobillero de tiro medio con pinzas delanteras y cinturón. Bolsillos frontales y falsos bolsillos con solapa en espalda. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

La clave está en elegir diseños que se adapten al ritmo de cada persona y que transmitan algo más que moda: una manera de expresarse con autenticidad y equilibrio.