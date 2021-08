Jadejara, la bonita colección de joyas con la que Marisa Jara ha conquistado a otras VIPS

Marisa Jara está ‘presente’ en muchos platós de televisión. No porque esté acudiendo a las tertulias de la tarde, sino porque sus creaciones se han convertido en las favoritas de muchas vips. La andaluza, además de seguir con su faceta de modelo, lleva varios años destacando en el mundo del diseño de joyas de la mano de ‘Jadejara’, su firma, que se ha convertido en todo un referente en el mundo fashion. De hecho, es muy normal ver a diferentes rostros conocidos luciendo uno de sus pendientes, los complementos con los que tiene mayor éxito.

Una «espectacular colección», como describe ella misma en su página web, en la que destaca «el toque de excelencia y glamour». Dos características que sin duda cumple y por las que sus piezas son tan populares entre los personajes televisivos. La última en sorprender con uno de sus pendientes ha sido Rosa Benito, que este lunes ha lucido un vestido azul con topos blancos y unos pendientes XXL a tono con forma de cruz. «Qué belleza», le ha escrito la propia Marisa en la publicación que la tía de Rocío Carrasco ha colgado en su cuenta de Instagram, contenta de ver en ella una de sus joyas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

Otra gran amante de los pendientes grandes es Carlota Corredera, quien a través de ‘Sálvame’ muestra al mundo algunos de sus favoritos. Por supuesto, Jadejara está muy presente en su colección personal pues la gran variedad de modelos para combinar con sus looks. En este caso, la presentadora del espacio de Telecinco escogió unos largos en color crudo que le afilaban el rostro y combinaban con su ropa y su peinado. ¡Estupenda!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Tampoco se ha podido resistir a ellos su compañero Lyda Lozano, así como Emma García, a quien Jara no dudó en piropear hace unas semanas al verla con unos de sus diseños favoritos, los pendientes ‘Mujer empoderada’. «Guapísima hoy en ‘Viva la Vida’ Emma García», escribía en una publicación de Instagram, en la que desvelaba que «justo ella fue en una de las mujeres que me inspiré a la hora de diseñarlos… por la fuerza, poder y decisión que me transmite 🌹 «. Este ejemplo en concreto es de color rojo y está dividido en tres partes, una primera en forma de rosa y que es por donde se cuelgan, un cartel con mensaje en el que se puede leer ‘Empowered women’ y un corazón fabricado en cristal de Swarovski.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

La cantante India Martínez tampoco se queda atrás. A la artista andaluza no solo le gustan los pendientes diseñados por Marisa, también sus collares. El modelo ‘Santaolalla’, una pieza compuesta por cadenas en acero inoxidable en plata y oro con diferentes cruces y tres cruces centrales con logo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jadejara Jewerly (@jadejaraoficial)



El precio de esta joya es de 62 euros y, debido a su gran tamaño, es perfecta para combinar con vestidos y blusas con escote para que así todas las miradas vayan a ella.