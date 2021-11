Jabón del mar: el pequeño gran tesoro que se merece tu piel

Un jabón de belleza que concentra la esencia del mar. Esto es ‘jabón del mar’, mucho más que un producto de limpieza para el rostro. Un producto único y natural, 100% español creado por dos emprendedoras, Ester Fernández y Sara Benjumea, apasionadas de la gastronomía y de la cosmética natural. El ‘jabón del mar’, con un alto contenido en plancton, es ideal para el cuidado de la piel a partir de los treinta años. Deja el rostro limpio e hidratado, libre de residuos e impurezas, restaura la barrera cutánea y protege frente al envejecimiento prematuro.

El plancton es una potente fuente de minerales, vitaminas y aminoácidos y es capaz de resistir condiciones extremas. De ahí procede su eficacia para revitalizar la piel, eliminar toxinas acumuladas, protegerla de radicales libres y de la oxidación. A esto se suman una serie de aceites esenciales tonificantes, naturales, antioxidantes, con extractos botánicos que suavizan, nutren y mejoran la elasticidad del rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jabón del Mar (@jabon_del_mar)

Este digital ha podido hablar en exclusiva con una de sus creadoras, Ester Fernández que ha explicado a Look cómo han sido los inicios de este proyecto y la acogida que está teniendo. “Nosotras teníamos una escuela de cocina, Cibaria Kitchens y hacíamos monográficos en los que fusionábamos cultura con gastronomía, por ejemplo, una cata de algas con música celta o charlas tipo ¿a qué sabe un Goya o un Murillo?”, cuenta la gaditana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jabón del Mar (@jabon_del_mar)

Ester explica que tanto para ella como para su socia la gastronomía es una afición, ya que ambas tienen sus respectivos trabajos, a los que dedican la mayor parte de su jornada. A tenor del auge de la gastronomía en los últimos tiempos y de la cosmética natural decidieron hacer un curso, donde aprendieron las claves de la jabonería: “al final, hacer un producto así es como una receta, con una serie de pasos”, comenta.

Fue a partir de ese momento cuando se les ocurrió la idea del jabón: “nosotras vivimos en Cádiz y en la cocina utilizábamos mucho el plancton porque tiene muchas propiedades: sabe a mar, es el origen de la vida…. Se nos ocurrió hacer un jabón nuestro, de Cádiz, que llevase unos aceites esenciales espectaculares y con plancton, que es mar, a ver cómo salía”, explica. “Hemos estado cinco años probando porque huele muy fuerte y había que contrarrestrar un poco este aroma”, recalca. “No queríamos utilizar perfumes, sino que fuera todo muy natural, con aceites esenciales. Ha sido complicado neutralizar el fuerte olor del plancton”, asegura. Tras estos años de investigaciones, hace apenas dos meses que han sacado el producto al mercado y están encantadas con el resultado. De hecho, ya han empezado a pensar en nuevos formatos y productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jabón del Mar (@jabon_del_mar)

La receta original es de Sara y Ester, pero cuentan con el apoyo de una fábrica para la elaboración: “la receta es nuestra, pero nos hemos apoyado en una fábrica artesana de jabonería. Cada pieza es única, se hace uno a uno. Es ecofriendly, cuidamos el medio ambiente, totalmente ecológico y vegano”, recalca la emprendedora.

El ‘jabón del mar’ es mucho más que un producto limpiador. “Es un jabón de belleza para pieles a partir de treinta años, para hombres y mujeres. Es un jabón que te cuida, que te lavas la cara y, si se te olvida ponerte la crema te quedas bien, porque normalmente los jabones resecan mucho la piel”, explica Ester.

En estos momentos ya están investigando para sacar un nuevo jabón específico para pieles con tendencia al acné, “para que lo usen los jovencitos”, asegura. Un producto un poquito más seco, con barros del Mar Muerto. Además, también tienen previsto sacar al mercado un ‘suero del mar’. “Un sérum que sea muy rico, de plancton, para el después del jabón”. Pese a que la opción inicial fue la clásica pastilla de jabón, ahora están trabajando en un nuevo formato en stick, especialmente cómodo para los viajes.

En estas semanas que lleva a la venta, el jabón está teniendo una buena acogida por parte del público: “todo el que lo prueba se queda encantado”, asegura Ester. “Somos conscientes de que los principios suelen ser difíciles para todos, pero estamos súper contentas”, mantiene. De hecho, son varios los rostros que ya han podido probarlo, como Cristina Tárrega, Fiona Ferrer o la estilista Eva Villar.

Por el momento, el jabón solo puede adquirirse a través de la página web -www.jabondelmar.com- , pero esperan poder ampliar su red comercial y no descartan expandirse a nivel internacional: “no nos frenamos nada”, asegura, aunque reconoce que a veces es complicado conciliar: “todos los días me acuesto con la sensación de que me han faltado horas”, reconoce Ester entre risas.