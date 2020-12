Si algo tenemos seguro es que Isabel Díaz Ayuso no deja indiferente a nadie. Es conveniente decir que da igual de qué ideología seas o el partido al que se vote porque en este reportaje vamos a hablar de estilo y pretendemos quedar al margen de cualquier valoración política. Queremos poner la lupa sobre el estilo de una mujer que desde hace algo más de un año copa todos los titulares, algo que se ha ganado por méritos propios tras dar el salto a la primera línea de fuego. Mucho se ha hablado de su estilo pero no tanto de las indirectas que manda con la elección de sus estilismos. ¿Cuál es su asignatura pendiente en la moda? ¿Tiene estilo propio? ¿Refleja en su ropa su personalidad? Son algunas de las preguntas que respondemos consultado a dos especialistas en la materia: un estilista y un asesor de imagen para políticos.

En primer lugar es de recibo saber cómo se define su estilo. Para ello, nadie mejor para describir las claves fashion de Isabel Díaz Ayuso que Jesús Reyes, fundador y director de CoolHunting Madrid Comunicación; agencia de prensa especializada en moda, belleza y diseño. Este experto hace una primera aproximación del estilo de la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Como analista y cronista de moda, aprecio unas claves de estilo en Díaz Ayuso muy variadas durante estos primeros meses como Presidenta de la Comunidad de Madrid y que, en mi opinión, reflejan aún una búsqueda de un estilo propio, por marcar y por definir, y un estilo con el que ella se vea cómoda y cumpla a la vez los códigos de vestuario».

¿Cuáles son los ‘outfits’ más utilizados por Ayuso? Reyes lo tiene claro: «Díaz Ayuso ha optado por propuestas, en su mayoría, de corte dos piezas en actos públicos, hasta vestidos midi en ocasiones especiales o como en sus últimas apariciones, al más puro estilo working girl con americanas o chaquetas Biker. Entiendo que no debe ser una tarea fácil adaptar el armario de una periodista alejada del ámbito de la moda al protocolo actual o códigos de vestuario de una figura pública tan relevante como es ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que continúo confirmando que, a nivel de protocolos, en su mayoría, Isabel Díaz Ayuso sí los cumple correctamente».

Otro día importante en su corta carrera política es el que fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, el 19 de agosto de 2019. En esa ocasión, varias miradas estaban puestas en su look, que Jesús Reyes describe con todo lujo de detalle: «Con respecto a la elección de este vestuario, Díaz Ayuso se siente favorecida con el color rojo. Y, efectivamente, es un color de su paleta y gama, uno de aquellos que juegan a su favor por tono de pelo y piel. Aunque para Isabel Díaz siempre mejor un tono más frío e intenso (rojo vino, en burdeos…). El corte del vestido se vería mucho más armonioso y estilizado si lo llevara con unos zapatos de mayor altura y cerrados, unos stilettos. La ausencia de algún complementos o pequeña joya es otro rasgo que le hace restar personalidad y elegancia. Pero, en su caso, siempre mejor que peque de defecto a que se exceda con los accesorios».

Los mensajes que Isabel Díaz Ayuso manda con sus looks

Más allá de la elección de una determinada prenda de ropa hay muchas lecturas que no se ven en un primer momento. Las figuras políticas están asesoradas a la hora de vestirse por profesionales. LOOK ha tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos: Roberto Sánchez, asesor de imagen especializado en la gestión de perfiles directivos y políticos. Gracias a él vamos a comprender todo lo que hay detrás de los looks de la presidenta de la CAM. Lo primero que nos cuenta es que «cuando un cliente te contrata por primera vez para gestionar su imagen, es muy importante tener claro quién es, dónde está y dónde quiere llegar a nivel profesional para que su imagen sea un elemento más el cual refuerce su perfil profesional. Para ello debemos tener muy claro los valores que transmite cada estilo». Entonces, ¿Qué busca nuestra protagonista?

Roberto Sánchez la radiografía a la perfección: «En el caso de Isabel Díaz Ayuso su estilo es clásico: Vemos cómo en sus looks priman las chaquetas americanas, faldas midi plisadas o el tradicional traje de chaqueta y pantalón tan extendido en el ámbito empresarial y político. El estilo clásico se crea con prendas básicas, colores neutros ( con pocos o ningún estampado) y dando un lugar privilegiado a las prendas atemporales las cuales año tras año siguen siendo imprescindibles en cualquier vestidor clásico».

«El look clásico transmite confianza»

El experto asesor de imagen tiene claro cuál es el principal valor que busca transmitir Ayuso al utilizar looks clásicos: la confianza: «Este es uno de los valores principales que todo político quiere transmitir, por tanto este es el más acertado a la hora de crear una imagen política. Además la neutralidad de un look clásico evita que nos dispersemos en la imagen y nos centremos en el mensaje que transmite. De hecho es imprescindible tener en cuenta cuando gestionamos la imagen de un político que lo más importante es el mensaje que quiere transmitir y para ello debemos crear un look que envuelva y refuerce el mismo», argumenta.

Pero no todo se queda en prendas clásicas: «Toda persona tiene un estilo principal pero siempre hay algunas pequeñas referencias a algún otro estilo. En el caso de Isabel Díaz Ayuso vemos como en determinadas ocasiones su estilo clásico tiene matices de un estilo creativo. Un ejemplo muy claro es cuando combina las cazadoras de piel con prendas clásicas. Estos matices de estilo creativo nos indican que una de las características de la persona es la innovación o extraordinario (que sale fuera de lo común) evidentemente, puesto que la combinación de una cazadora biker con prendas clásicas tiene una gran dosis de creatividad e innovación y marca la diferencia. Pero esto son solo matices puntuales, puesto que el look predominante de Isabel Díaz Ayuso es el clásico», cuenta Roberto Sánchez.

La importancia del color

Roberto Sánchez nos hace un perfecto análisis de una de las claves para entender lo que hay detrás de cada elección. «Otro elemento importante a tener en cuanto cuando creamos o gestionamos la imagen de un político es el color de las prendas que utilizamos. Los colores pueden influir en nuestro estado de ánimo pero también en el de las personas que tenemos en frente y por tanto seria interesante considerar a nivel profesional qué reuniones o actos tenemos a la lo largo de la jornada y en función de estos seleccionar un color u otro. Isabel Díaz Ayuso también tiene preferencia por varios colores los cuales utiliza de forma habitual en diferentes tipos de looks: Una prenda habitual es la blusa blanca (simplicidad y orden); americanas, vestidos y abrigos en color verde (esperanza y tranquilidad); americanas de color rojo (energía y pasión) y vestidos negros (autoridad, poder y elegancia) «.

La viveza de los colores que utiliza la presidenta tienen un efecto buscado adrede: «El tono del color que utilizamos en las prendas de ropa es fundamental para que resalte nuestro rostro, ojos y cabellos. En el caso de Isabel, excepto en algunas ocasiones , vemos como la intensidad de los colores que utiliza en la ropa resaltan especialmente la zona de su rostro y centrándonos en este como punto focal cuando está comunicando algún mensaje y no desviando la atención hacia otros elementos de la imagen», explica Sánchez.

La asignatura pendiente de Ayuso

Por último, hay algo que a la política le falta por cumplir: «Su asignatura pendiente aún es coordinar con éxito algunas de sus propuestas de estilo para que favorezcan a su figura y pueda lucir siempre impecable», nos comenta Jesús Reyes. Sin embargo, preguntado por su evaluación del lado fashion de Isabel Díaz Ayuso, le regala buenas palabras: «La apruebo con nota, por ejemplo, el conjunto lucido por ella durante la recepción real por la celebración del Día de la Hispanidad. Para esta ocasión optó por una blusa en color ‘nude’ y falda plisada en un elegante color burdeos junto a accesorios en tonos melocotón. Un acierto al elevar el talle de la falda para favorecer su silueta, tirar de prendas básicas, toques actuales y estilizar su figura con unos tacones más altos a los que nos tiene acostumbrados. Esta debería ser, desde mi punto de vista, el patrón perfecto o línea a seguir».