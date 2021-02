¿Introvertida? Descubre por qué y cómo sentirte bien con ello

Si eres más bien introvertida, debes saber por qué. Pues a lo mejor hay una causa escondida que tu no sabes y que puedes reparar de forma bien rápida. O simplemente mantenerte a ti y aprender a que no es nada malo. Pero seguro que no eres la única y reconocerlo es algo que va con el tiempo y con una serie de hábitos que puedes establecer.

Cuando notas que te cortas a la hora de realizar determinadas acciones con tus amigos o familiar y no eres la más atrevida del mundo, quizás eres introvertida. Atención, porque no es lo mismo que ser tímido y por esto debes conocer sus diferencias.

Según la psicología, aquellas personas introvertidas tienden a centrar su actividad psicológica en procesos mentales privados y relacionados con el entorno de manera indirecta. No es nada malo, simplemente es un rasgo de la personalidad. Que puedes cambiar, si quieres.

No es lo mismo que ser una persona tímida

Si oyes que te dicen que eres una persona tímida, quizás no es así. Pues es bastante frecuente que se confunda porque tienen algunos rasgos en común pero no es lo mismo. ¿En qué se diferencian entonces? Las introvertidas no sienten ningún tipo de preocupación por la imagen que puedan estar transmitiéndole a las otras personas.

Según el Instituto europeo de psicología positiva, las personas tímidas suelen tener miedo y ansiedad a la hora de relacionarse con otras personas. Esta inseguridad les produce serios problemas de autoestima, debido a que son concebidos por su entorno como personas mal educadas, frías, distantes y en muchas ocasiones hasta raras, porque esa timidez les hace tener comportamientos algo ambiguos.

Mientras que las personas introvertidas, presentan pocos signos de entusiasmo y suelen ser menos asertivas. Pero no tiene por qué sentirse amenazados o estresados cuando han de moverse en escenarios sociales. Simplemente son personas que disfrutan estando solos, no necesitan tener muchos amigos y gozan realizando actividades tranquilas, como leer, una charla tranquila con su grupo de amigos de confianza, etc.

Descubre si eres introvertida

Están bien solos

No quiere decir que no les guste estar con más gente, pero normalmente pasan bastante tiempo solos, y eso no es nada malo, es un signo de su personalidad. Suelen así distraerse o estar bien con ellos mismos, y se sienten peor rodeados de mucha gente.

Se relacionan menos

Relacionado con lo anterior es de destacar que entonces se relacionan menos con los demás. Así prefieren relacionarse casi siempre con el mismo círculo de personas, que suele ser más bien pequeño.

No destacan cuando están en grupo

Como hemos dicho no es que sean tímidos y tengan algo de miedo a hablar cuando hay muchas personas en un grupo. Simplemente se sienten bien así y no suelen destacar demasiado en grupo, porque no hablan mucho ni quieren ser protagonistas ni mucho menos ser el centro de atención.

Se distraen más

No es una regla general, pero según psicología en Madrid, los introvertidos se distraen fácilmente: al contrario de los extrovertidos que enseguida se aburren, un introvertido ante el exceso de estímulos se distrae, por eso prefiere los ambientes tranquilos.

Evitan los lugares donde hay masas de gente

Ya hemos destacado que prefieren estar solos o bien con pocas personas. En este sentido, no les gusta nada estar en lugares públicos y sobre todo si hay muchas personas. Así huyen de la masa y se mantendrán alejados siempre que lo vean. Como consecuencia de ello, como lo pasan algo mal, prefieren salir menos y siempre de una forma escogida. Pero no quiere decir que se queden en casa o rechacen invitaciones de fiestas, cumpleaños y otros.

No están atentos al networking

Según psicología en Madrid, parlotear en reuniones para prosperar en su carrera lo consideran deshonesto y les produce ansiedad. Para un introvertido más importante en las relaciones sociales es la autenticidad. Pero realmente es una buena herramienta social que puede traernos muchos y buenos contactos así que independientemente que seamos o no introvertidos, podemos practicar el networking sin problema.

Suelen pensar bastante

Con todo esto puedes averiguar si eres introvertida porque te estamos dando las señas para ello. Pues otro de los rasgos de los introvertidos es que piensan bastante. Es decir, que piensan al estar solos y lo hacen antes de hablar para decir algo coherente y no meter la pata, a diferencia de muchas otras personas que son más extrovertidas que no piensan en lo que van a decir, lo sueltan y ya está, y esto puede traer consecuencias.

Buenos analistas

Además, suelen analizar muchas cosas de forma profunda. En un grupo, son personas que no hablan mucho y por esto pasan desapercibidas. Y es que además de pensar antes de hablar, también analizan todo y se dan cuenta de muchas cosas que a lo mejor para otros pasan desapercibidas.