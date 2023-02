Ya está aquí el Carnaval; la fiesta más colorida, alegre y divertida del año. Atrás se queda el frió del invierno para dar paso a calles llenas de color y ganas de vivir la vida. Si no has preparado tu disfraz, estás tardando. Las opciones son múltiples, pero desde Look hemos querido darte los cinco productos más TOP que convertirán tu maquillaje del día a día en uno ideal para disfrutar del carnaval.

El brillo y los colores potentes se convertirán a partir de ahora en tus mejores aliados y Mádara lo sabe. Es por ello que, a continuación, te presentamos los productos que no pueden faltar en tu neceser para esta fecha tan marcada en el calendario.

La base de todo buen maquillaje

En primer lugar, Mádara cuenta con la Skin Equal, una base de maquillaje con un toque brillante sedoso que se adhiere perfectamente al rostro y se funde como una segunda capa de nuestra piel. Y es que, cuando queremos aplicar una gran cantidad de producto, como es el caso del Carnaval, la piel debe cuidarse y estar preparada para ello. Y esta firma lo sabe.

Un highlighter de ensueño

Carnaval no es Carnaval sin brillo. Es por ello que Mádara ha creado el Cosmic Drops, un iluminador de lo más galáctico que te hará brillar hasta parecer de otra galaxia. Se trata de un producto líquido y orgánico que ofrece desde un brillo húmedo hasta un rayo cósmico, depende de la cantidad aplicada. Un producto que, sin duda alguna, elevará tu maquillaje a otro nivel.

Lo más llamativo

Pasando del rostro a los ojos, nos encontramos con una sombra de ojos que dará el toque que necesita tu look carnavalero. Se trata de Guilty Shades, una sombra cuya textura permite aportar color y personalización a la vez. Un nuevo formato que ha llegado para romper las normas, pues se puede usar tanto en los ojos como en los pómulos en forma de iluminador, en los labios al más puro estilo gloss o, incluso, en el arco de Cupido para darle ese volumen a tus labios que tan en tendencia está.

Efecto brillo

Y, hablando de labios…Mádara tiene la solución. Gracias a sus labiales hidratantes Glossy Venom, tus labios conseguirán una hidratación intensiva, aportando a la vez un toque de color y un brillo semejante al del vinilo. Una fórmula vegana que se convertirá en el must have en tu neceser en cuanto la pruebes. Y es que, al estar creado con partículas de brillo de origen natural, este gloss amplificará su efecto de labios carnosos bajo el sol o los focos.

La guinda del pastel

Por último, pero no menos importante, esta firma nórdica tiene la solución para las que son más de labiales que de gloss. Por si la primera opción no te convence, Mádara ha lanzado los labiales Velvet Wear, idóneos para conseguir un acabado radiante, intenso y, sobre todo, duradero.

Debido a su fórmula basada en pigmentos minerales puros y su elaboración 99% de origen natural con aceite de semilla de arándano y manteca de karité, conseguirás una máxima nutrición y protección en tus labios. El producto perfecto para crear un look disruptivo e innovador con una textura aterciopelada para celebrar durante horas el Carnaval.