La guía top para lucir unas rodillas 10 todo el año

Aunque a quien no atraviesa esa situación le resulte difícil creerlo, muchas mujeres se pasan años o incluso una vida ocultando sus rodillas porque no se sienten a gusto con ellas, una verdadera pena teniendo en cuenta la enorme cantidad de soluciones que existen para que luzcan mejor. Te damos la guía top para lucir unas rodillas 10 no solo ahora, también todo el año.

Lo cierto es que, si eres una de ellas, vamos a darte a continuación algunos consejos para tener unas rodillas perfectas, gracias a los cuales no tendrás que ocultarlas debajo de pantalones ni de faldas largas. Conseguirás estar finalmente cómoda con ellas, mostrándolas sin ningún tipo de pudor.

Consejos para tener unas rodillas 10

Si tomas sol, piernas estiradas

Un error habitual al exponernos al sol para tener un poco de color en la piel es doblar las piernas, elevándolas por encima del resto de las extremidades, pero lamentablemente sólo logrando exponerlas más a los rayos UV, por lo que acaban más dañadas, incluso oscuras.

Exfoliación en la ducha

Cuando te duches, o al menos una vez por semana cuando tengas un poco más de tiempo, usa una esponja vegetal o un cepillo en la ducha para llevar a cabo una exfoliación casera, costumbre que deberías mantener también en las estaciones frías, durante el otoño y el invierno.

Cremas para mantener la humedad

Aplicar cremas hidratantes mientras realizas masajes circulares es un hábito común. No obstante, prácticamente todas pasan por las rodillas demasiado rápido, cuando es justo donde más deberían detenerse por su mayor exposición al esfuerzo.

Ejercicio físico

Las rodillas están compuestas de huesos, músculos, nervios y otros elementos, y algunos pueden trabajarse para que se vean mejor. Apuntarte a clases de spinning, pilates o yoga, en los que se trabaja sobre las rodillas, hará que adquieran más fuerza, y que puedas alardear de ellas.

Dieta sana

Eso de que somos lo que comemos tiene bastante de cierto, sobre todo cuando se trata del aspecto de la piel, y una buena alimentación además de prevenir enfermedades como la artrosis y darte una mejor salud general, hará que tus rodillas no se vean diferentes a las de las demás.

Controla tu peso

Por su ubicación estratégica en el cuerpo humano, las rodillas son fundamentales para soportar el peso el tren superior, y si tienes sobrepeso, las estarás exigiendo a mayor fatiga, deteriorándolas.

El ungüento mágico

Por último, en foros y redes sociales se da cuenta de ciertos remedios naturales para exfoliar las rodillas en casa, como una mezcla de azúcar, limón y miel o, el zumo de limón.