Esta es la guía definitiva para una maleta de cabina todoterreno

Uno de los aspectos que tienen en común todos los viajeros del mundo -sea en desplazamientos laborales o personales- es el momento de hacer la maleta. Una situación que puede llevar a convertirse en una tediosa tarea o incluso en toda una pesadilla, sobre todo, si se tiene en cuenta que, si viajamos en avión y solo queremos llevar equipaje de mano, las medidas están muy limitadas: 55 x 35 x 20 cm. Estas tres cifras son probablemente las más temidas por cualquier usuario que viaja sin facturar.

Sin embargo, según las estadísticas, el miedo es mayor cuando se trata de viajes de negocios. Por cortos que puedan ser, en los viajes de negocios es fundamental llevar todo lo necesario, para ofrecer una imagen impoluta, que es nuestra mejor carta de presentación. Conscientes de ello, los expertos de BizAway, scaleup de viajes corporativo, han elaborado una guía de trucos para organizar la maleta de cabina que cumpla las medidas de las aerolíneas y contenga todo lo necesario para que cualquier viaje laboral sea un éxito.

La clave de la maleta perfecta está en tener controlados dos puntos básicos: Por un lado, la duración de la estancia y, sobre todo, qué tiempo va a hacer en el lugar de destino. De esta forma, se preparan los outfits acertados para cada ocasión.

Giovanni Bernardi, Jefe de Ventas de BizAway, ha determinado cinco pasos para hacer la maleta ideal. Como muy bien apunta Giovanni, “tendemos a llenar el equipaje con los “por si acaso” que nos acaban llenando la maleta de cosas que no vamos a usar. En un viaje corporativo es importante centrarse en lo práctico para ir cómodos y tener todo lo esencial en cada ocasión. Con esta guía es muy sencillo.

Atención a las prendas: Los conjuntos de oficina se caracterizan por pantalones, faldas, vestidos, blusas y camisas, y cómo no, las americanas o blazers. Todo ello debe ir colocado a conciencia para evitar lo máximo posible cualquier arruga, por este motivo lo recomendable es colocar en la parte inferior las prendas de más peso, como pantalones y americanas, y lo más delicado en la parte superior como blusas o vestidos. Un trato aparte merecen las camisas, ya que lo ideal es colocarlas una frente la otra y con el cuello hacía afuera, evitando así que se abollen. En el caso de que queramos completar el outfit con un cinturón, lo ideal es que vaya colocado plano, siguiendo la forma de la maleta, de este modo ahorraremos espacio.

Los zapatos, la joya que debemos cuidar: Sin duda alguna, los zapatos deben ir con un trato preferencial, como si de un pasajero adicional se tratase. Cuidado con esta pieza, son un foco de suciedad que puede manchar el resto de elementos. Truco para ahorrar aún más espacio: lleva puesto el calzado que te combine con el resto de outfits. En el caso que no sea posible, el zapato siempre cubierto con una pequeña bolsa de tela individual para mantenerlos aislados. Todo espacio disponible debe aprovecharse, por ejemplo, utilizar el interior de los zapatos para dejar los calcetines.

El neceser: Más allá de cumplir con las medidas que dicta la normativa a la hora de viajar, debemos incluir todo lo que vaya en el neceser en una bolsa de tela fina para que la propia estructura del neceser no nos quite espacio, y asegurarnos de que vaya todo bien cerrado evitando que se viertan durante el trayecto. En el caso del cepillo, recomendamos que sea pequeño o bien que pueda doblarse, hay infinidad de opciones para ganar lo más mínimo posible en espacio. Lo normal es que los hoteles ofrezcan champú, gel o pasta de dientes.

Imprescindibles siempre a mano: Todo aquello de importancia a la hora de viajar, DNI, Pasaporte y cartera, debe estar siempre a mano para cualquier urgencia que surja. Por ello, recomendamos colocarlo en un bolsillo interno si lo tiene, o bien en una pequeña bolsa al alcance.

Los pasos para hacer una maleta perfecta han sido muy estudiados por los adeptos a viajar, en decoración e incluso por la organización. Y es que múltiples expertos han ideado técnicas concretas para lograr con éxito una maleta de cabina que responda a todas las necesidades. Probablemente el disruptivo método KonMari, de la gurú Marie Kondo, es el más famoso y es que razón no le falta, sin duda alguna ¡los por si acaso no caben en la maleta! Y cuando se trata de viajes corporativos no hay excusa que valga.