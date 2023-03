Cuidar el cabello es una de las cuestiones más importantes dentro de cualquier ritual de belleza, pero cuando se trata del cabello rizado, es necesario unos cuidados más específicos, si lo que se quiere es presumir de una melena abundante y con unos rizos marcados y definidos.

De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el Método Curly, pero no es algo tan sencillo de seguir si no se tienen una serie de pautas. Por suerte, ahora llega a las librerías el texto Cómo ser curly y no morir en el intento. Un completo manual que ayudará tanto a mujeres como a profesionales a adentrarse en el universo del cuidado de los rizos.

Este digital ha podido hablar en exclusiva con Salomé Navarro, peluquera estilista especializada en el método Curly, responsable de zonacurly.com y formadora de profesionales para el cuidado del pelo rizado. Autora del libro, Cómo ser curly y no morir en el intento, la guía que ayudará a mujeres y profesionales del mundo de la peluquería a iniciarse en una nueva forma de cuidar el pelo rizado, con miles de seguidoras en todo el mundo.

-¿Qué le recomendarías a alguien con el pelo rizado que siempre se lo alisa?

Mi recomendación es que lo principal es que ella se sienta a gusto con su look, pero que hay otras formas de conseguir un cabello bonito con su rizo natural. Hasta ahora nadie nos había enseñado a trabajarlo y puede conseguir resultados asombrosos. Que se libere de planchas y de alisados químicos y le dé una oportunidad a su cabello rizado natural.

-¿Cómo podemos aprender a reconciliarnos con nuestros rizos?

La mejor manera es conocerlos y saber que hasta ahora no les hemos dado un trato diferente. Los cabellos rizados son más secos por naturaleza y que necesita un mayor cuidado que un cabello liso. Pero que de forma sencilla se pueden conseguir unos rizos hidratados y bonitos y lucir orgullosa su cabello natural.

-¿Qué es lo que nunca debemos hacer con el pelo rizado?

El mayor enemigo del cabello rizado son las siliconas y los productos secantes. Por otro lado utilizar toallas convencionales de rizos y cepillos que lo dañen es otro error.

-¿Se puede tener un rizo sano y bonito sin invertir una fortuna?

Desde luego, el cabello rizado es super agradecido y cambiando algunas rutinas del día a día ya tendrás el cabello más bonito. Si además utilizas los productos adecuados puedes conseguir unos rizos precioso de forma sencilla y económica. El problema es que al no saber qué característica tiene nuestro cabello compramos muchos productos, dando palos de ciego y gastando mucho dinero. Es mejor invertir en un buen asesoramiento, que te enseñen a cuidarlo y te recomienden los productos que necesitan tus rizos y de esta manera invertirás el dinero de forma eficaz.

-¿Qué productos no deberían faltar en el neceser de una chica Curly?

Nunca debe faltar un protector para la noche, yo recomiendo mucho el buff, y un leave in.