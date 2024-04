Fichamos en Zara Home la falda pareo que va a causar furor este verano: es perfecta

Cuando se acerca el verano, es cuando debemos saber qué prendas van mejor e ir a por ellas. Zara Home tiene la falda pareo del verano y la puedes comprar ya. En variedad de colores, te sirve para muchas cosas, así que nada mejor que tener tal prenda antes de que se agote.

Está confeccionada en lino por lo que es un buen material resistente que tendrás entonces para varias temporadas.

Cómo es la falda pareo de Zara Home

Hablamos del pareo de playa largo de lino con cierre de nudo. Es elegante, vas perfecta a la playa pero también de cena, es larga y no te la puedes perder.

Materiales de alta calidad

La falda está confeccionada en material de 100% lino y es especial porque contiene al menos 100% lino de cultivo europeo certificado. El lino de cultivo europeo se cultiva sin usar semillas genéticamente modificadas y limitando el uso de pesticidas y fertilizantes. Se produce en Europa Occidental, trazando toda la cadena de valor, de acuerdo con el estándar EUROPEAN FLAX™ de Alliance for European Flax-Linen and Hemp.

Para sus cuidados debes tener en cuenta estos materiales y también lo que se fije en su etiqueta. Por esto, debes fijarte bien en lo que establecen desde Zara Home para cuidar de este pareo, especialmente si lo vas a usar varias veces durante el verano y vas de un lugar a otro.

En este caso, se aconseja lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Respecto a la trazabilidad, desde Zara trabajan con proveedores para conocer las diferentes instalaciones donde se realizan los procesos de fabricación de los productos. Esto es clave para asegurar el cumplimiento de nuestros estándares sociales y medioambientales.

En tres colores distintos: elige el pareo de playa que quieras

Esta falda se vende en tres colores distintos. En color blanco, lo tienes para cantidad de ocasiones, y es uno de los más originales. Lo llevas con tu traje de baño en negro o blanco o bien con el top de colores para ir de cena durante el verano.

El color negro es mucho más elegante, puesto que lo tienes para muchas ocasiones, va bien en cenas, fiestas y para combinar con variedad de prendas que puedes comprar en la misma web tanto de Zara Home como de Zara.

Mientras que el gris es mucho más original y tienes una pieza bien elegante y solvente que te permite ir a todos lados de la forma más cómoda.

Las tallas en las que puedes tener este pareo es S-M y M-L, así que tienes variedad para tener la prenda a tu medida. Si tienes dudas, entonces puedes mirar la guía de tallas de esta web y tenerlo mucho más claro.

Ya puedes hacerte con los bañadores y bikinis del verano

Para acompañar este pareo, tienes ya los trajes de baño dentro de la misma Zara Home. En este caso, hay variedad:

El bañador de playa toile de 39,99 euros

Bañador liso en color negro de precio 39,99 euros

Braguita bikini de playa de precio 17,99 euros

El top bikini de playa en negro y en conjunto de precio 19,99 euros

Top de bikini de playa de triángulo y precio de 19,99 euros

Cuál es el precio de la falda pareo de Zara Home

El precio de esta falta tan versátil y en tres colores es de 29,99 euros, tanto en talla S-M y M-L, elige la tuya.

Más accesorios para completar tu look

Para llevar este pareo en cantidad de ocasiones, desde Zara Home dan a conocer otros accesorios como el bolso red de playa y papel que tiene un precio de 25,99 euros y tienes en la misma web, así lo compras todo al momento y de una sola vez.

El sombrero de playa y paja en color beige, y que tiene un precio de 19,99 euros, la cuña cruzada de tejido en color beige y precio de 65.99 euros, además del vestido de playa en algodón y rejilla, es realmente fresco e ideal para el verano. Su precio es de 99,99 euros en cantidad de tallas.

La versatilidad de la falda pareo

Como falda

La tienes atada en un nudo delante como falda para tus ocasiones más especiales

Pareo para playa

Esta prenda es también factible para llevar tanto a la playa como para la piscina. La tienes para poner sobre el bikini o bañador.

Como prenda general

Tienes la falda como prenda general para vestir, tanto si la usas como falda o bien como pareo, por esto es una de las prendas más versátiles que puedes tener en este momento. Y Zara Home te la ofrece en este momento, más adelante es posible que se agote.