La Feria de Abril reúne cada año a decenas de rostros conocidos que buscan entremezclarse con la cultura sevillana en estado puro. Durante algo más de una semana se han dejado ver por el Real de la ciudad del Guadalquivir un ramillete de caras conocidas que han dado luz y color a una cita de lo más especial. A continuación, repasamos los mejores looks que nos ha dejado la edición de 2023 desde la precuela, la celebración de El Pescaíto, hasta el cierre de fiesta este último fin de semana de abril.

Una de las primeras en posar fue Ana Rosa Quintana, que aprovechó su fin de semana libre para dejarse caer por el recinto ferial junto a Juan Muñoz, de quien se mostró muy enamorada. El matrimonio se fundió en un beso delante de la cámara que escondía muchas cosas. La presentadora optó por unos pantalones campanas con estampado floral y el bajo lleno de flecos. Un diseño firmado por Etro que combinó con un top de escote asimétrico con un volante y un clavel rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Eva González es siempre una de las fijas en la Feria de Abril. La presentadora andaluza acudió por primera vez desde que es soltera y no decepcionó. Lo hizo ataviada con un vestido amarillo que no dejó indiferente a nadie. No hubo rebujito para ella, sino cerveza, ambas las bebidas preferidas por los asistentes para combatir el intenso calor que azota Sevilla. Y es que Cruzcampo -proveedor oficial del evento- ha estimado que se distribuirá más de un millón de litros solo en esta semana de celebración.

Otra buena flamenca de postín fue Anabel Pantoja. La sobrinísima lució un atuendo negro en lunares blancos. Vestido @alonsocozar, Hair @abadpelukeros y Complementos @paquimaraver.

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, Rocío Crusset, se mostró así de estupenda con un vestido de flamenca en tonos mostaza y lunares negros, con el morado como protagonista secundario de su tocado.

Marta López. La colaboradora de televisión apostó por un clásico que nunca falla, el rojo.

Cristina Tárrega, junto a Mami Quevedo y con el mix blanco y negro de lunares. Otra apuesta segura.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi fueron otros grandes protagonistas de la Feria de Abril al exhibir y pasear su noviazgo por el Real. Ella, de rojo y con flecos. Él, elegancia absoluta aun sin corbata.

De parejas va la cosa. Para Jessica Bueno no ha sido una Feria de Abril más ya que en esta edición ha presentado a su nuevo amor: Pablo Marqués. El pintor posaba con su nueva ilusión y le dedicaba unas bonitas palabras :«Me encanta verte sonreír @jessica_bueno Por mil sonrisas nuestras».

A continuación, recopilamos más looks de famosas en la Feria de Abril 2023. ¿Con cuál te quedas?