El fallo que hacemos todas con el lápiz de ojos y una experta advierte: "Puede hacer que parezcas más mayor"

El maquillaje de ojos es uno de los pasos más importantes para realzar la mirada, pero también uno de los más delicados. Dentro de las técnicas más populares, aplicar lápiz de ojos negro en la línea del agua es una opción clásica que muchas personas han utilizado durante años. Sin embargo, esta práctica puede tener efectos contraproducentes, tanto a nivel estético como de salud ocular, si no se realiza de forma correcta. Aunque el delineado negro en la línea interna puede parecer una elección sencilla, diversos profesionales del maquillaje están advirtiendo sobre sus errores frecuentes y sus consecuencias inesperadas.

Una de las voces que recientemente ha advertido sobre este tema es la de la maquilladora profesional @barbimbeauty, quien a través de un video en Instagram explicó por qué este gesto puede no ser tan favorecedor como se piensa. Su crítica se centra en que el delineado negro en la línea del agua puede dar una imagen más mayor, y sumar edad. Lejos de ampliar la mirada, puede reducir visualmente el ojo, endurecer las facciones y producir un efecto de cansancio. Además, en ojos pequeños o con párpado caído, este truco clásico puede resaltar aún más esas características en lugar de disimularlas. A esto se suma el riesgo potencial de irritación o infección ocular si no se usan productos adecuados o si se aplican de forma incorrecta. Entonces, ¿por qué se sigue utilizando y qué alternativas hay?

El impacto visual del lápiz de ojos negro en la línea del agua

Una de las razones por las que muchas personas siguen usando lápiz de ojos de color negro en la línea del agua es la fuerza que da a la mirada. El color oscuro crea profundidad y puede generar un efecto más dramático, especialmente en maquillajes de noche.

No obstante, esto solo funciona favorablemente en ciertos tipos de ojos. En ojos grandes y almendrados, este tipo de delineado puede intensificar el rasgo natural. Pero en pequeños, redondos o con caída, el resultado suele ser el opuesto: los hace más pequeños, los apaga y puede añadir años al rostro.

Además, según la European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), el uso constante de productos cosméticos cerca de la mucosa ocular puede aumentar el riesgo de reacciones alérgicas, inflamaciones y conjuntivitis, especialmente si el lápiz no es oftalmológicamente testado o si se comparte con otras personas. La zona interna del ojo es altamente sensible y cualquier partícula, incluso de productos de alta gama, puede generar una reacción adversa.

Alternativas al delineado negro clásico

Afortunadamente, hay maneras de conseguir un efecto favorecedor sin recurrir al lápiz de ojos negro tradicional. Los maquilladores profesionales proponen como alternativa el uso de tonos nude o beige para la línea del agua. Estos tonos no solo agrandan visualmente el ojo, sino que también ofrecen un aspecto más fresco y despierto. Otra opción es delinear por fuera de la línea de agua, justo en la raíz de las pestañas, para dar definición sin reducir el tamaño aparente del ojo.

Asimismo, utilizar sombras difuminadas en tonos marrones o bronces puede aportar profundidad sin endurecer las facciones. Este tipo de maquillaje enmarca el ojo de manera suave y natural, logrando un equilibrio entre definición y luminosidad.

Consideraciones sobre la salud ocular

Más allá de la estética, es importante tener en cuenta la salud de los ojos al aplicar productos cosméticos. El Royal College of Ophthalmologists del Reino Unido da a conocer que los delineadores aplicados directamente en la línea de agua pueden obstruir las glándulas de Meibomio, esenciales para mantener una película lagrimal saludable. Esto puede derivar en sequedad ocular, irritación o problemas más graves si se utiliza de forma reiterada.

Para quienes insisten en usar lápiz en la línea de agua, se recomienda optar por productos hipoalergénicos y específicos para esa zona, además de desmaquillarse correctamente al final del día. Nunca debe usarse el mismo en varias personas y siempre hay que verificar la fecha de caducidad, ya que los productos caducados pueden alterar el pH ocular y generar infecciones.

Por qué persiste el lápiz de ojos negro

La permanencia del delineado negro en la línea del agua responde, en parte, a una herencia de tendencias de belleza de décadas pasadas. En los años 90 y principios de los 2000, este estilo era la norma, tanto en la moda como en la televisión. Actrices, modelos y referentes de belleza popularizaron esta técnica que, con el tiempo, fue adoptada como una especie de “regla no escrita” del maquillaje.

Sin embargo, la evolución de las técnicas, el acceso a la información y la diversificación de rostros y tipos de ojos en las redes sociales están ayudando a replantear viejos conceptos. Hoy más que nunca, el maquillaje es una herramienta de expresión personal, y saber qué favorece a cada rostro es más importante que seguir ciegamente una moda.