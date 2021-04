El exfoliante para piernas casero con sal se prepara en poco tiempo con solo dos ingredientes para exfoliar la piel y prepararla la para la temporada de verano de modo que os vamos a explicar cómo prepararlo y cómo aplicarlo con el debido cuidado.

Exfoliante de piernas casero con sal, la receta rápida y fácil

Para hacer este sencillo exfoliante de piernas casero, tenemos que coger un par de cucharadas de sal marina y comenzar a agregar una pequeña cantidad de aceite natural como aceite de oliva o aceite de almendras. Veamos cómo va quedando la exfoliación y si la mezcla está dura, tendremos que verter más aceite, sin que la mezcla pierda la acción de los granos.

Esta es la receta básica. Opcionalmente puedes agregar un tercer ingrediente: unas gotas de aceite esencial de lavanda u otro aceite esencial o un poco de jugo de cítricos (limón, pomelo, naranja) que deberás elegir según tu gusto.

Más allá de lo que tienes en casa, para la elección de los ingredientes, ten en cuenta también factores como la sensibilidad de tu piel y el tipo de mezclas que vayas a hacer con los aceites que desees usar. Por ejemplo, si usas aceites esenciales, consulte las instrucciones para combinaciones y cantidades. Para el jugo de cítricos, tenga en cuenta que este puede irritar tu piel. En términos generales, los elementos naturales no suelen ser nocivos para la piel pero no estará que lo probemos en una pequeña zona para comprobar si nos hace reacción o no.

Cómo hacer el exfoliante de piernas casero

Frota sobre la piel húmeda , un momento cómodo puede ser cuando te duches. Aplica la mezcla en las piernas de abajo hacia arriba : mano a mano, tenemos que extender el producto con movimientos circulares .

Cuando termines, enjuaga y da golpecitos a tu piel para no frotarla. Luego finaliza el tratamiento casero aplicando una crema hidratante .

Puedes hacer el exfoliante periódicamente , una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes dependiendo de tu tipo de piel.

Además, puede visualizarlo como un tratamiento para exfoliar la piel mucho antes de la depilación y contribuir a la prevención de los vellos encarnados. Pero queremos incidir en una precaución básica: la de no exfoliarte las piernas uno o dos días antes y justo después de la depilación, o cerca de los primeros días bajo el sol, para evitar irritaciones.