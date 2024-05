Cada año, cuando la primavera llega a la Costa Azul francesa, Cannes se transforma en el epicentro del cine mundial. Desde su inauguración en 1946, el Festival ha crecido y se ha consolidado como uno de los eventos más destacados y esperados del calendario, atrayendo a cineastas, estrellas de la gran pantalla, críticos y aficionados al cine de todos los rincones del globo.

En esta ocasión, se celebra la 77ª edición del festival, que abrió sus puertas el pasado 14 de mayo y continuará hasta el día 25 de este mes, fecha en la que se llevará a cabo la entrega de premios. Durante esta edición, se presentarán los estrenos de renombrados directores como Francis Ford Coppola, quien podría asegurarse su tercera Palma de Oro, así como Paolo Sorrentino, David Cronenberg y Yorgos Lanthimos, todos ellos nominados para recibir uno de los codiciados galardones.

Elsa pataky y Chris Hemsworth en la alfombra roja de Cannes presentando ‘Furiosa’. (Foto: Gtres)

Desde España, de Cristina Castaño hasta Dulceida, pasando por Elsa Pataky o Miguel Ángel Silvestre. Todos estos nombres han tenido la suerte de asistir a uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Entre las destacadas celebridades españolas que han iluminado esta semana la prestigiosa alfombra roja del Festival de Cannes, resalta la presencia de Cristina Castaño. La actriz, con su innegable estilo y su capacidad para deslumbrar en el mundo de la moda, ha dejado su huella en la Costa Azul con un deslumbrante diseño de una firma española de renombre.

Ha elegido para esta ocasión especial a uno de sus diseñadores favoritos: Nicolás Montenegro. Se trata de un deslumbrante vestido negro, con un elegante cuello halter y una falda que exhibía una abertura vertiginosa y una larga cola, la actriz ha captado todas las miradas en la tercera jornada del festival de cine.

Cristina Castaño en Cannes con un vestido con sello español. (Foto: Gtres)

Pero, la representación española, en pleno despliegue de estilo, sigue con Elsa Pataky. La actriz hizo su entrada con un vestido negro que no deja a nadie indiferente, con un escote que arrasa y una cola que añade ese toque de sofisticación. Los zapatos de Gianvitto Rossi y la pulsera a juego agregan el toque final, pero son las deslumbrantes joyas de Bulgari las que realmente roban el show, inspiradas en serpientes y engastadas con diamantes.

Elsa Pataky llegó a Cannes junto a su marido, Chris Hemsworth. (Foto: Gtres)

Y mientras tanto, su marido, Chris Hemsworth no se queda atrás, luciendo un conjunto negro y blanco impecable que complementa a la perfección el estilo de su esposa. ¡Una pareja que deslumbra en cada paso!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Claro (@clarocouture)

La influencer llegó a la fiesta de lanzamiento de la campaña Wherever Pleasure Takes You de Mágnum con un elegante vestido rosa de la colección ‘Dare’ de Fernando Claro. El modelo ‘Tunaca’, de largo maxi y manga larga, realzó su barriga premamá, destacando su figura con estilo. Completó el look con zapatos de tacón de Mach and Mach y un sofisticado moño pulido con flequillo lateral.