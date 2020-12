Nueve meses después de que la pandemia vaciase las calles de medio mundo, empiezan a florecer los trabajos artísticos sobre esta época tan triste que recientemente nos ha tocado vivir. Uno de ellos lleva por título ‘Renaceres’. Se trata de una película dirigida por el cineasta argentino Lucas Figueroa y que tiene a Ester Expósito como protagonista, además de a Imanol Arias, Pedro Casablanc, José Sacristán, Blanca Portillo o el cantante Alejandro Sanz.

La actriz madrileña ha regresado a un photocall y lo ha hecho por todo lo alto, dando una exhibición de estilo con el sello de Víctor Blanco, su asesor fashion de cabecera. Eligió una americana tipo blazer de tweed rosa y blanco, tipo oversize, efecto deshilachado y botonadura dorada. Una prenda de corte clásico que Ester ha llevado a modo de vestido corto y que pertenece a la colección Resort 2021 de Balmain. Todo un ‘hit’ en clave chaqueta pero llevado magistralmente al terreno vestidos.

Nos ha encantado el ‘efecto serpiente’ que la española ha conseguido gracias a su elección de calzado: unas sandalias del diseñador italiano René Caovilla con tacón de 13 centímetros, que realzaban sus estilizadas piernas. Un look de ’10’ para firmar su reaparición en las alfombras rojas.

Ester Expósito atendió a los medios de comunicación y repasó su vida en pandemia. Afortunadamente, no ha tenido que lamentar ningún contagio ni pérdida en su círculo más íntimo: «La verdad es que he tenido suerte, y de momento nadie de mi familia ha estado mal. Algunos han tenido el virus sin darse ni cuenta, pero no he tenido a nadie ingresado gravemente por esto, por lo que bueno, doy gracias… me siento afortunada».

Ester Expósito y el precio de la fama

También se le preguntó a Ester Expósito porque como está llevando todo este empujón mediático que lleva experimentando desde que actuó en ‘Élite’: «Bueno, bien, bien…al final es un efecto colateral de esta profesión con la que han tenido que vivir las actrices y los actores siempre y al final…bueno, al principio es un poco más raro porque no estás acostumbrado, pero al final te haces con ello y al final está bien tener repercusión y que haya gente que siga tu carrera, interesándose por ti».

Expósito es la reina indiscutible de Instagram, la española más seguida con más de 26 millones de personas, pero le resta valor: «Tampoco me considero la reina de Instagram. Ni es algo que me mueva. Bueno, ahora yo soy la que más seguidores tiene, pero en meses será otra y así todo el rato. Al final la cifra no es lo importante, lo importante es que es muchísima gente mandándome cariño y apoyo todos los días y siguiendo mi carrera. Eso es con lo que me quedo».

De la blazer al chándal

Cumplida la noche del estreno de la última película de Ester Expósito, la resaca del photocall nos ha dejado un momento estilístico digno de elogio. Durante la mañana de este jueves hemos vuelto a ver la actriz, de nuevo junto a su novio, Alejandro Speitzer. Ha sido a pie de calle, en el corazón de Madrid y Ester nos ha regalado un look muy diferente al de gala que lució anoche.

Chándal rosa con bajo fruncido, abrigo de pelo de tonalidad similar y sneakers negras. Un ‘outfit’ relajado que Expósito ha utilizado para viajar en Taxi a algún destino. Llamaba especialmente la atención que su novio llevaba pantalones cortos, pues la temperatura en Madrid es bastante fría.