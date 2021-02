Este San Valentín regala salud: cinco cosas que puedes comprar online y tenerlas ya

El 2020 no fue un buen año, sobre todo en lo que a salud concierne. Cuando a principios de año por fin estábamos escapando de las gripes y resfriados propios de los primeros meses, llegó de lleno la pandemia de coronavirus, lastrando todos nuestros planes a corto y largo plazo (cuando no algo peor…).

La crisis sanitaria y una ola taras otra nos ha hecho darnos cuenta de lo que de verdad es importante en la vida. Parar ha supuesto un respiro para muchos, una manera de poder mirar detenidamente a su alrededor y ser conscientes de que lo más importante en la vida en la vida es la salud para poder disfrutar de todo lo demás y, sobre todo, de las personas que de verdad importan y que son una fuente de amor incondicional.

Nos hemos percatado de todas las cosas materiales e inútiles que nos rodeaban y de cómo les dábamos un valor que no tenían. Nos hemos dado cuenta de que una videollamada con esa persona a la que no ibas a poder ver en mucho tiempo era la mayor alegría de un día que empezaba a parecerse demasiado al anterior y al siguiente; que los viajes, cuando pudimos hacerlos, no eran lo mismo si no estaban todos y que da igual tenerlo todo si alguien a quien quieres no tiene buena salud porque toda nuestra atención estaba centrada en eso sin importar nada más. Las personas y la salud lo son todo en esta vida, por eso este San Valentín, si quieres sorprender, deberías tirar por ahí a la hora de obsequiar a tus seres queridos.

Este San Valentín regala salud: cinco regalos que le encantarán a él y a ella

Este año, los detalles de San Valentín no sólo se centrarán en nuestra pareja sino en todas esas personas que no nos han faltado en los días más duros de esos meses que aún no quedan tan lejos: amigos, familia, pareja o incluso a ti mismo, ¿Quién no ha aprendido a quererse y cuidarse un poco más desde marzo?. Por eso, los regalos de este año deberían centrarse en el bien más preciado que siempre mencionábamos y pedíamos en nuestros deseos pero que hasta ahora no nos parecía tan fundamental: la salud. Te proponemos cinco regalos para todos los públicos con los que triunfarás este San Valentín.

1) Reloj marcapasos

¿Quién no salió corriendo de su casa el primer día de primavera que se terminó el confinamiento? Con la crisis del coronavirus a muchos les ha dado por pasear, a apreciar la libertad de dar un largo paseo consigo mismo o junto a esa persona que había sido una imagen en una pantalla durante muchas semanas. Les daba el aire, hacían ejercicio y se despejaban de las cuatro paredes de su casa. Muchas personas empezaron a descubrir el placer de hacer ejercicio al aire libre, y si no lo hicieron entonces lo hacen de la manos de los buenos propósitos del nuevo año.

Un buen aliciente para que tu allegado salga a andar o a correr es un reloj marcapasos, ya que les indica la distancia que han recorrido y los pasos que han dado ese día. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda caminar 10.000 pasos al día, lo que se traduce en una distancia de siete kilómetros. Estos aparatos, huelga decir, también cuentan las calorías, y tienen más funciones según aumente su precio, que oscila de 10 euros (el de la foto) a más de 50 euros.

2) Una suscripción de lentillas

Si la persona a la que regalas utiliza gafas o lentillas, una buena idea puede ser regalarle una suscripción para las segundas, y que le lleguen a casa con la periodicidad que él o ella necesite. No sólo es regalar salud sino tiempo, dinero y energía que se pierde. Ahora que vivimos en la era de las suscripciones, ¿qué mejor regalo que una a su propia salud ocular? Además, si no conoces su graduación no pasa nada, puedes regalar un vale para que lo cajee el susodicho.

En cuanto a las marcas que ofrecen esta suscripción, la mejor en calidad-precio es Hawkers, pues su modelo de suscripción es flexible y el precio de los 30 pares de lentillas (30 días) es de 25 euros para suscripciones trimestrales, gastos de envío incluidos (1€ al día). Otra marca, un pelín más cara pero también recomendable, es Clark, cuyo modelo de suscripción es de 30 pares de lentillas por 33 euros.

3) Material deportivo para hacer ejercicio en casa

Siguiendo con el tema de la salud, otro buen regalo puede ser material deportivo para hacer ejercicio. Ya se haya animado o no tu obsequiado, nunca viene de más tener un empuje externo para mover el esqueleto y ponerse en forma: tanto si se lo regalas a un familiar como a un amigo o a tu pareja piensa que es una buena excusa para hacer un plan diferente juntos, que el deporte acompañado siempre es más divertido.

En cuanto a ejemplos, pues tienes de todo: desde mallas a deportivas pasando por pesas o bicicletas estáticas. Como siempre, si dudas, lo mejor es acercarte a unos grandes almacenes en los que vendan este género y preguntar. Amazon, Decathlon y El Corte Inglés pueden ser buena idea.

4) Un pack de masajes terapéuticos

¿A quién no le duele la espalda hoy en día? ¿Quién no ha sentido alguna vez demasiada pesadez en las piernas? Todo ello se aliviaría con un buen masaje, de esos donde te crujen hasta el último rincón de tu cuerpo y sales flotando sobre una nube con la sensación de que todo está en su debido lugar por fin. El problema: no sabemos dónde buscar, nos da pereza hacerlo y no queremos gastar nuestro propio dinero en ello. Por eso sería buena idea regalarle a tu querido (o querida) un bono de masajes con un buen profesional. Aquí no podemos ayudarte, pero recuerda: Google is your friend.

5) Una revisión al dentista

Y, para finalizar, qué mejor que obsequiar con un vale por una revisión al dentista y lo que surja después. La mayoría no acudimos lo suficiente a este médico por temor a que tengamos que vender un riñón para pagar la factura. Ahora, en estos tiempos tan inciertos, seguro que tu allegado agradece que le abones dicha cantidad y que, de paso, le animes a acudir a hacerse una revisión.