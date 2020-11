Este Black Friday compra alguna de estas Converse con descuento por menos de 30 euros

Las Converse están de moda, estas zapatillas históricas que calzaron los pies de grandes deportistas se reinventan este Black Friday 2020. No necesitamos invertir una gran cantidad de dinero para hacernos con unas zapatillas que son totalmente atemporales. Tuvieron su máximo momento de esplendor durante los años 80 y vuelven en esta década con mucha fuerza. Kamala Harris, Sara Carbonero o recientemente Tamara Falcó son alguna de las famosas que no dudan en apostar por ellas.

La comodidad que ofrecen y el estilo un tanto retro son una excusa para hacerse con estas zapatillas. A lo largo de los años no se han visto alteradas por un cambio de diseño, pero sí de estampados. La lona casi indestructible que cubre estas zapatillas ha sufrido las consecuencias de grandes actualizaciones. Si estás buscando unas Converse muy bien de precio, toma nota de estas ofertas, por 15 euros puedes tener unas zapatillas incombustibles.

Las mejores de Converse para este Black Friday

La purpurina de estas Converse está de oferta, valen solo 19 euros. En tiendas de deporte como Sprinter podemos encontrar esta maravilla, son un buen regalo para estas Navidades y el descuento es del 60%. Una buena forma de conseguir unas zapatillas deportivas de esas que quedarán bien con cualquier prenda y nos harán sentir de maravilla. El toque brillante solo es apto para las más atrevidas, pero merece la pena. Unos pies con luz propia que nos llevaran a través de la ciudad o en el campo, disfrutando de una comodidad extrema.

El rosa es una opción con descuento, con un 60% podemos tener unas Converse espectaculares. Este tipo de deportivas con pantalones o con vestidos y una media tupida quedarán perfectas. Un estilo de lo más retro para este clásico de la marca que acabará siendo uno de los más aplaudidos. El rosa y los tonos pastel son un básico que nunca falla, para combinarlas con negros, blancos o estampados, estas Converse son la solución a nuestros looks más informales por 19 euros es una buena inversión.

Con plataforma ideales para bajitas y por 30 euros. Este tipo de zapatilla con un poco de plataforma son perfectas si queremos alargar las piernas y ganar unos centimetros, en blanco y con la suela más típica de Converse, este Black Friday no podemos quedarnos sin ellas. Apostar por unas Converse de este tipo es casi una aseguranza hacia el futuro, nos acompañarán varias temporadas y se lavan fácilmente. Hay algunos trucos para mantener el blanco más tiempo o limpiar correctamente esta lona.

En negro y por 15 euros son una de las mejores ofertas de Black Friday. Estas Converse negras tienen un buen descuento, están hechas con un tono brillante que las hacen especialmente elegantes. Nos combinarán con casi todo nuestro armario para conseguir un acabado de lujo a cualquier look. Son una buena manera de entrar en el universo Converse, si nunca hemos tenido una y no somos muy de zapatillas, optar por un básico en negro, no muy llamativo es una buena solución.

En tela vaquera y tipo bota, unas zapatillas con mucho estilo y el sello de Converse. Este tipo de botas son perfectas para cuando llegue el frío, se venden por poco más de 30 euros y nos pueden solucionar más de un dolor de cabeza. Para ir a trabajar, a la universidad o pasear con los más pequeños sin miedo a nada. No importa que haga frío, llueva o nieve, tienen una buena suela para aguantar cualquier contratiempo. Su precio merece la inversión, son cómodas y muy prácticas.

Con el símbolo de la paz son unas botas de lo más originales. El espíritu hippie de estas Converse nunca debe perderse, son una de las que están disponibles en la página web de la marca con un descuento del 50%. Una manera de hacernos con una edición especial un tanto arriesgada apta con el deseo actual, que haya paz y amor en todo el mundo y se acaben los enfrentamientos. Ahora hay que estar unidos y con estas Converse seguro que lo conseguiremos.

La paz estará siempre en primer lugar con estas Converse originales. El símbolo de la paz es un clásico, pero también la palabra. Hay una colección completa de Converse con mensajes, son muy originales y nos permiten marcar un poco nuestra personalidad. Lo bueno de esta marca es que tiene tanta variedad de estampados y de modelos que es difícil elegir solo una. Ahora que están a mínimo la mitad de precio es imposible no hacerse con alguno de los modelos desde su página web.

Si quieres marcar tu personalidad, estilo y obtener un aire retro, no lo dudes más, las Converse son una de las marcas que te ofrece todo y más por un precio rebajado este Black Friday. A partir de un 40 y hasta un 60% podemos encontrar auténticas joyas, regalos de Navidad o autor regalos para disfrutar de unas zapatillas deportivas que son casi eternas.