Estás desando cambiar de mes: los 3 looks de entretiempo que llevarás en octubre

Aunque hace ya un par de años que parece que nos hemos quedado sin meses de entretiempo -porque un día estamos disfrutando del sol o quejándonos del calor y al siguiente empieza a hacer frío sin que haya semanas de temperatura intermedia-, todavía se nos hace necesario tener looks de entretiempo para evitar que el contraste entre temporadas sea demasiado brusco.

De la misma manera, los outfits de entretiempo son ideales no solo para aportar coherencia a la transición que se da en nuestros looks de una temporada a la siguiente ¡sino también para sentirnos más preparadas ante cualquier cambio de temperatura inesperado!

No solo en cuestión de meteorología sino también en lo que respecta a aires acondicionados y calefacciones inoportunas.

Pero aunque los looks de entretiempo quedan totalmente justificados, no siempre es fácil conseguir que resulten atractivos, pues en la mayoría de casos hay mucha desinformación sobre cómo conseguir looks equilibrados y coherentes.

Así que si tú también has tenido dudas a la hora de triunfar con este tipo de outfits, sigue leyendo porque a continuación te explicamos los tips más útiles para conseguir estilismos de entretiempo con los que poder sentirte cómoda y satisfecha.

¿Cómo los looks de entretiempo?

El layering será tu mejor aliado

Para poder adaptarte rápidamente y de la forma más estilosa a cada situación, la clave es llevar varias capas de ropa que sean ligeras y complementarias. El truco aquí está en usar materiales atemporales y cómodos como por ejemplo el algodón, y es que utilizar capas demasiado veraniegas o que abriguen mucho durante los meses de entretiempo comporta el riesgo de hacer que parezca que simplemente has cogido muchas prendas de tu armario sin sentido y con la luz apagada.

Si escoges un máximo de tres capas en colores que resulten complementarios entre ellos seguro que estando fuera de casa los podrás combinar sin problema según la situación y de forma improvisada.

Juega con los colores para ir adaptando tu estética a la nueva temporada

Y siempre que te sientas insegura ante el armario pensando que escoger, no lo dudes, apuesta por colores planos y combínalos según lo que te transmita la temperatura exterior.

Verás como semana a semana tus looks van incluyendo colores más oscuros con los que te empiezas a sentir cómoda ¡y en los que cualquier prenda en tonalidades más claras destacará de una forma muy favorecedora!

Complementos y más

Por otro lado, los complementos también te ayudarán a hacer la transición de una estación a la siguiente, así que prueba a combinar el mismo vestido con sandalias y un bolsito con flecos, y luego póntelo con un sombrero y unos botines, con un coletero de terciopelo o con detalles que incluyan estampados más invernales.