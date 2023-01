Esta cartera de piel de Gant lo está petando a un precio low cost

Está claro que no puedes usar los mismos accesorios en una salida casual que en un evento informal de la oficina. Es por eso que las principales firmas de moda tienen diferentes complementos, cada uno diseñado para diversas situaciones. Si estás buscando algo más discreto, esta cartera de piel de Gant lo peta.

Viene con tarjetero Icon G y se trata de una opción fina, y es que como dice la marca «todo el mundo necesita una cartera elegante y sencilla». La marca ha conseguido ofrecernos una alternativa que cumple exactamente con las características del caso.

La cartera de piel de Gant

Lúcete en tu próxima cena de gala

Esta cartera es ideal para ocasiones en las que desearías no tener que llevar una encima, acompañándote específicamente para guardar esas cosas que no puedes sostener en las manos si no quieres que se dañen.

Sus 10,5 cm de largo x 7,2 cm de alto alcanzan para las llaves de casa y del coche, y algún que otro cosmético. Puedes dividir los objetos fácilmente gracias a los tres compartimentos internos que ayudan a separarlos.

Confección, materiales y cuidados

Elaborada 100% con piel vacuna de la mejor calidad del mercado, entre sus detalles distintivos nos encontramos con esa textura de cocodrilo que brinda un tacto muy particular y confirma que se trata de un producto fino.

Y si con todo lo anterior ya podríamos decir que se trata de un artículo perfecto para ti misma o como regalo, recuerda que lleva el botón de presión con el logotipo GANT, para dejar claro que es fabricado por ellos.

Pensando en los cuidados, el exterior de la cartera está hecho con piel vacuna pero no olvides que el interior contiene tanto poliéster como algodón, así que busca recomendaciones específicas para mantenerla limpia.

Atención a los colores y precios

Algo importante respecto a este accesorio es que está disponible en dos colores, Burgundy y negro, pero únicamente uno de los tonos posee descuento, lo que podría decantar tu elección a favor del segundo.

Siendo de 80,00 euros el precio original de este complemento, la versión negra puede ser tuya hoy por solamente 48,00 euros, una oferta increíble por la que su precio final es de casi la mitad, ahorrándote más de 30 euros.

Claro que el Burgundy también tiene lo suyo, ya que es uno de los colores tendencia del año.

Independientemente de cuál escojas, los gastos de envío para entregas estándar de Gant son gratuitos.