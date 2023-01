El bolso de Bimba y Lola que llevarás en todas las épocas del año rebajado al 50%

Pequeño, dinámico, para llevar a cualquier parte… así es el bolso de Bimba y Lola que te llevarás en todas las épocas del año. Y ahora lo consigues al 50% de precio.

Es bien fácil. Sólo debes entrar en la web, darle al clic y comprarlo a mitad de precio. con la garantía de una marca top en el mercado que te dará durabilidad y calidad en sus accesorios.

El bolso de Bimba y Lola que llevarás siempre

De color blanco, es tipo saca y pequeño de piel. en este caso, destacamos el modelo con asa bandolera de piel regulable y asa decorativa extraible.

El exterior está personalizado con Logo de marca tipo Chimo que se ve desde todos los lugares. Para que sepas más sobre este accesorio, el bolso tiene las medidas de 26 x 29 x 15 cm, perfectas para llevar a todas partes y así no pesar.

Por lo que tienes lo indispensable como las llaves, la cartera, el móvil y poco más. sin ir nada cargada y estilosa a la vez. Entre sus detalles, desde la web informan que presenta una construcción semirrígida, en forma de asa bandolera, con bolsillo interior plano, también con interior con etiqueta logotipada, acabados metálicos plateados e incluye bolsa protectora como muchos otros productos de esta marca.

Elaboración y cuidados del bolso

Este accesorio está confeccionado en 84% Piel ovina, 9% Piel vacuna, 7% Poliamida y su forro es de 100% Poliéster. Para poder cuidar bien el bolso nada mejor que no lavarlo (o hacerlo de forma profesional), no usar lejía, sin limpieza en seco, no secar en secadora y no planchar. Estate atenta a las instrucciones de la etiqueta en sus cuidados.

Bolso a mitad de precio

No siempre tendrás la oportunidad de tener un bolso de Bimba y Lola a mitad de precio. así que benefíciate de sus rebajas. Si antes costaba 250 euros, lo tienes por 125 euros, al estar al 50% de descuento.

Además es bien fácil conseguirlo porque lo tienes directamente en su web. Solo debes entrar, y darle a comprar para tenerlo ya en casa y lucirlo en tus próximas salidas. Es un bolso práctico para llevar en todas las estaciones del año y especialmente cuando vas de compras, o a una cena y necesitas tener el bolso contigo, colgando pero que no peses nada.

No lo pienses mucho y hazte con este bolso de piel tan dinámico y original cuanto antes.