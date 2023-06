¿Eres de bailarinas para ir cómoda al trabajo? Estas son las mejores Marypaz

Las bailarinas son un calzado clásico que nunca pasa de moda. Esta temporada se han convertido en tendencia uno hay experta en moda que no tenga unas en su fondo de armario. Hay bailarinas de diferentes estilos: bicolor con puntera, de punta afilada… Pero las que están marcando un antes y un después en nuestra forma de vestir son las bailarinas de punta cuadrada con lazo, como estas de la nueva colección de MaryPaz.

Son las bailarinas clásicas de toda la vida pero con un toque moderno y actual gracias a la puntera cuadrada. Otra cosa que nos ha enamorado de ellas es el color violeta, que combina a las mil maravillas con el blanco, el amarillo, el naranja e incluso el rosa. Una alternativa fabulosa a los clásicos zapatos de tacón para ir a la oficina.

Las nueva bailarinas de Marypaz

Sabemos que con las bailarinas no hay término medio: o las amas o las odias. Esto también podemos aplicarlo a los pantalones pitillo, a los mocasines y a los vestidos patchwork. Sin embargo, por mucho que algunas renieguen de ellas, no hay ninguna duda de que son el calzado más en tendencia de la temporada. Y hay algo sobre ellas que es innegable: no pueden ser más cómodas.

Las marcas apuestan por ellas, como Marypaz con estas bailarinas que ofrecen multitud de posibilidades para combinarlas derrochando estilo. Para un look de oficina puedes animarte con un traje de chaqueta y pantalón en color blanco. Escoge una chaqueta cropped y llévala a modo de top y un pantalón de tejido fluido. ¡Te encantará el resultado!

También puedes elegir un vestido de largo midi con algún detalle especial, como volantes en el cuello o en la sisa. Si hay algo que tiene el violeta, además de que es un color precioso y que le da un aire muy romántico a cualquier look, es que es muy fácil de combinar. Puedes animarte con un vestido con estampado floral o, si lo prefieres, con tejido denim.

Para los días más calurosos del verano, las bailarinas quedan genial con unas bermudas de tejido fluido y diseño paperbag y un top o una camisa. Estarás muy elegante y, además, cómoda y sin pasar calor.

Lo mejor de todo es que las nuevas bailarinas de Marypaz están disponibles en la tienda online de la marca a muy buen precio gracias al 50% de descuento, por 11,99 euros en vez de 23,99 euros.