¿Ejercicio físico? 5 señales que indican que no lo estás haciendo bien

Quizás haces ejercicio a diario, pero esto no quiere decir que lo estés haciendo correctamente. Así que debes saber cuándo es mejor replantear tu entrenamiento, parar y empezar de nuevo. Especialmente lo notarás porque tienes menos motivación para el ejercicio físico.

Sea en el gimnasio o si haces en casa o por tu cuenta, lo mejor es darle sentido a lo que haces.

No te has asesorado bien cuando has iniciado una actividad nueva

Lo has visto por Internet, y te has puesto como loca con el último ejercicio de moda. Pero, ¿sabes si lo haces bien? Pues eso, quizás no has consultado con nadie y esto es una torpeza cuando empiezas un deporte del que no tienes ni idea. Así que consulta con entrenador para saber si lo haces correctamente y realmente te gusta.

No ves resultados en tus objetivos

Cuando realizar ejercicio es por un objetivo. Sea por adelgazar, porque te encanta, para estar más saludable, para ganar músculo y ponerte en forma. Pero si pasa el tiempo y no cumples con ninguna de tus metas es que hay un problema.

Te quedas sin fuerzas

También puede suceder que te quedas casi sin fuerza a los 10 minutos de empezar tu ejercicio. Esto es un gran error porque no debería ser así. Entonces lo dejas pensando aquel día no es para ti pero en realidad puede suceder que no estés preparada para este tipo de disciplina o te exiges demasiado.

Tu motivación está por los suelos y no entrenas

Si ya hace días que vas al gimnasio sin ganas y no tienes motivación, algo pasa. Es entonces cuando debemos pensar en qué tipo de ejercicio físico hacemos y cómo recuperar esta confianza para seguir adelante si no, cada vez será peor y no avanzaremos.

Sin calentar

Es algo fundamental. Si vas rápido, entras en clase, no calientas, haces ejercicio, te cansas y sales disparada, por lo que tampoco haces el calentamiento final, no vas a ver resultados en tus ejercicios nunca.

