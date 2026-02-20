Doña Letizia deslumbra en verde pino durante el almuerzo diplomático con Marcelo Rebelo de Sousa

Los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron el 20 de febrero de 2026 un almuerzo oficial en honor del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Real de Madrid, en el marco de su última visita oficial a España antes de concluir su mandato. El encuentro gastronómico y diplomático se ha celebrado tras la recepción con honores militares y la reunión previa mantenida entre ambos jefes de Estado, y ha reunido a representantes institucionales y diplomáticos de los dos países. Este almuerzo forma parte de la tradición protocolaria de las presidencias portuguesas, que incluye visitas oficiales al inicio y al final de cada mandato para reforzar los los vínculos bilaterales entre España y Portugal. La cita ha tenido además un valor simbólico añadido al producirse semanas antes de que Rebelo de Sousa abandone el cargo el próximo 9 de marzo, tras una década al frente de la jefatura del Estado luso.

El almuerzo se ha desarrollado en uno de los salones oficiales más representativos del Palacio Real, preparado siguiendo el protocolo habitual de las recepciones de alto nivel. La disposición de la mesa y los detalles decorativos han reflejado la solemnidad del acto, con vajilla institucional, cristalería tallada y centros florales cuidadosamente seleccionados para la ocasión. El ambiente ha combinado la formalidad diplomática con la cercanía necesaria para facilitar el diálogo, permitiendo a los jefes de Estado y a sus delegaciones intercambiar impresiones sobre la cooperación bilateral, temas políticos de interés común y proyectos culturales compartidos.

En el plano estilístico, la Reina Letizia ha desempolvado de su vestidor un abrigo verde pino de silueta cruzada, con cintura y puños en ante y falda de vuelo. Se trata de un diseño hecho a medida, cuyo creador se desconoce, y que doña Letizia aprecia tanto que posee también en negro, la versión que lució en el funeral de Constantino de Grecia. Doña Letizia estrenó la versión verde del abrigo, que luce este viernes, durante el servicio de acción de gracias en honor al duque de Edimburgo, celebrado en marzo de 2022 en la abadía de Westminster, en Londres. Meses después, en noviembre de ese mismo año, volvió a lucirlo en Croacia, durante la ceremonia de bienvenida con motivo de su visita oficial.

La Reina ha combinado el abrigo con zapatos negros, optando en esta ocasión por un tacón bajo debido a sus molestias en los pies. Se trata de un modelo de Magrit, con una discreta aplicación cuadrada en la parte delantera y un tacón de apenas tres centímetros.

El almuerzo ha servido también como espacio para reafirmar la cooperación estratégica entre ambos países, abordando desde la política y la economía hasta la cultura y la educación. La jornada ha simbolizado la cercanía institucional entre España y Portugal y ha subrayado la importancia de mantener relaciones bilaterales estables y fluidas, más allá de los cambios de liderazgo. La interacción entre las delegaciones ha reforzado la sintonía existente y ha permitido que se proyecte públicamente una imagen de diálogo y colaboración permanente.

Por el momento no se ha dado a conocer cuál será el próximo acto oficial de los Reyes, aunque se espera que su agenda continúe marcada por compromisos institucionales y diplomáticos en las próximas semanas. Mientras tanto, Su Majestad la Reina Sofía ha sido investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto solemne que ha reconocido su trayectoria en apoyo a causas sociales, culturales y educativas, consolidando su legado institucional y humanitario en el archipiélago canario.