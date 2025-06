La Reina Letizia tiene a su disposición una impresionante colección de joyas. Algunas de ellas pertenecen a la Familia Real, pero hay otras que son de su propiedad. Asimismo, la Reina Sofía también le ha prestado varias piezas a lo largo de los años, aunque hay otras con un gran valor sentimental para la madre del Rey Felipe VI que nunca ha cedido a nadie.

A pesar de que en las cenas de gala y compromisos de mayor envergadura la Reina tira de piezas importantes, en su día a día doña Letizia prefiere joyas más prácticas y sencillas. Una estrategia que también sigue la princesa Leonor, que todavía no ha lucido ninguna tiara. Tampoco la infanta Sofía quien, en su caso, no puede acceder a varias de las joyas de su madre por una decisión personal.

La Reina Letizia con tiara en una cena de gala en Holanda. (Foto: Gtres)

La decisión de la infanta Sofía

Más allá de que sus roles son diferentes y de que su formación va por caminos distintos, entre Leonor y Sofía hay una diferencia muy clara relativa al uso de joyas. No estamos hablando de las restricciones que tiene la infanta con respecto a algunas piezas debido a que están limitadas a las reinas de España -tal como dejó escrito la reina Victoria Eugenia en un codicilio testamentario-, sino a parte de las piezas personales de doña Letizia, por elección propia de su hija menor.

La infanta Sofía en su graduación en Gales. (Foto: Casa Real)

Hemos visto en muchas ocasiones a Leonor compartiendo pendientes con su madre, sobre todo, en los últimos tiempos dado que ya es mayor de edad y asiste a más actos. Sin embargo, mientras que Sofía sí que comparte armario con la Reina, el tema de las joyas es diferente.

A sus ya 18 años la infanta no tiene hechos los agujeros de las orejas, por lo que solamente puede usar pendientes tipo clip, en caso de que quiera. Esto significa que Sofía nunca lleva pendientes y, por tanto, no puede recurrir a las múltiples piezas que guarda su madre. Algunas de ellas de gran valor y otras más discretas y versátiles.

La Infanta Sofía en una de las imágenes distribuidas por su mayoría de edad. (Foto: Casa Real)

No se sabe el motivo por el que la infanta Sofía no ha querido hacerse los agujeros en las orejas, mientras que su hermana lleva utilizando pendientes muchos años. Lo que está claro es que ha sido una decisión personal que nada tiene que ver con los cánones estéticos, aunque sí que limita en parte sus posibilidades a nivel estilístico.

A pesar de que la infanta no lleva pendientes, sí que tiene acceso a otras joyas de su madre, que guarda importantes piezas como collares o pulseras. También sortijas, como es el caso de la de Karen Hallam que ya no usa o el misterioso anillo verde que la acompañó durante varias semanas. Todavía no la hemos visto con ninguna.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Aunque Sofía no tira del joyero de la Reina, no ocurre lo mismo con su armario. En múltiples ocasiones hemos podido ver a la infanta -también a la princesa de Asturias- recurriendo a prendas que antes ha llevado doña Letizia, tanto en privado como en actos oficiales.