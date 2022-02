Con el buen tiempo cada vez más presente, muchas influencers han puesto su mirada en las próximas bodas. Y es que teniendo en cuenta que se van a cumplir dos años desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, muchas son las parejas que han esperado hasta el 2022 para celebrar sus enlaces sin tantas restricciones ni preocupaciones ante posibles contagios.

Cuando llega la invitación a una boda es normal que el papel más complicado recaiga directamente en las mujeres. Las invitadas se convierten, con permiso de la novia, en las grandes protagonistas de la cita nupcial gracias a sus estilismos. Un dilema en el que Mery Turiel se ha puesto manos a la obra queriendo aconsejar a todas sus seguidoras para que puedan lucir ideales en los próximos eventos de la mano de Asos y por un precio que no te creerás.

Total black con volantes

La primera alternativa por la que se ha decantado Mery es un vestido mini negro decorado con volantes en el cual el top y la falda se unen por la parte delantera, dejando así la espalda al aire y dando como resultado a un diseño de lo más atrevido y distinguido a partes iguales. Su precio en Asos tan solo es de 35,35€ y ya promete ser todo un éxito.

Explosión de color

La segunda opción de la influencer está totalmente dedicada a aquellas amantes del color. Se trata de un vestido mini de manga larga con cuello pronunciado en V y un drapeado en la parte lateral de la falda, un corte que estiliza muchísimo la figura y que podrá ser tuyo por 35,99€.

Mucho brilli brilli

El satén y todas las telas brillantes se han convertido en un gran reclamo de los últimos meses, motivo por el cual los vestidos de este tipo son un sí rotundo si tienes un evento próximamente. En Asos han sacado a la luz un diseño midi en tono rosa palo con escote a pico y abertura lateral con el que podrás hacerte por tan solo 22,95€.

Elegancia y originalidad

Los vestidos ceñidos y de color negro son todo un must have que no debe faltar en nuestros armarios. Pero si a estos diseños les sumas un volante, corte midi y un escotazo en V, tendrás como resultado una opción que te servirá tanto para una cena formal como para ser la invitada perfecta. La opción de Mery es de Asos y está disponible por 33,55€ en la web.

Todo al rojo

Nadie duda de que el color rojo siempre es señal de elegancia, ya que a este tono no le hacen falta muchos más adornos para brillar por sí solo. En el stock de Asos han hecho gala del “menos es más” para sacar a la luz un vestido midi con abertura lateral, cuello en pico y tirantes que puede ser tuyo por 33,99€.

Mini y de vuelo

Si eres atrevida, esta opción de Asos se convertirá de inmediato en una de tus favoritas. Al más puro estilo princesa, Mery ha posado para las cámaras con un minivestido en verde caqui con escote de corazón y falda de vuelo que realzará tu figura y conseguirá que parezcas más alta por 36,75€.

Flower power

El calor hace que los estampados cobren un gran protagonismo en nuestros armarios, especialmente aquellos que tienen muchos colores vivos y acordes a las fechas venideras. Teniendo en cuenta esta tendencia y otras como la de las mangas abullonadas o la abertura lateral, este vestido además de ser muy elegante se convertirá en tu primera opción al combinarlo con un fajín en color camel. Además, su precio está tan solo en 34,99€.

Diseño plisado

El verde se ha coronado como una de las tonalidades estrella de la temporada, motivo por el cual no puede faltar en tu clóset un vestido de este color. En Asos hay una opción sencilla y actual que te encantará: un diseño midi de manga corta, escote a pico y nudo en el pecho completamente plisado por tan solo 27,95€.

Manga abullonada

Además de ser uno de los colores más elegantes de la paleta, el mostaza es combinable con otras tonalidades más allá de los básicos. Es por ello que puede convertirse en tu gran aliado, más aún en un minivestido con espalda al aire y manga abullonada como el que ofrece Asos por tan solo 32,15€.

Que no falte el leopardo

Para poner el broche de oro a su reel, Mery Turiel se ha decantado por un vestido de leopardo. Pese a que este estampado no era visto con muy buenos ojos hace unos años, en las últimas temporadas ha cobrado un gran protagonismo, llegando a utilizarse en diseños de lo más sofisticados como este maxi vestido de Asos con escote pronunciado en V y volante en la manga, disponible por 32,15€.