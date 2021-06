Las dietas del momento, a examen, según una especialista

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina son muchas las personas que ya han comenzado a prepararse para lucir mejor que nunca los próximos meses, sobre todo después de un año tan complicado como este. A pesar de que es importante llevar un estilo de vida saludable durante todo el año y practicar ejercicio de forma moderada, lo cierto es que cuando se acerca el momento de ponerse el traje de baño tendemos a cuidar más nuestra alimentación y aprovechar para someternos a tratamientos estéticos. Y es aquí donde entran en juego las dietas.

Partiendo siempre de que la mejor y única dieta es un estilo de vida saludable, de manera puntual se puede seguir algún régimen un poco más restrictivo. En cualquier caso, la constancia en la buena alimentación junto a la práctica de actividad física moderada son las claves del éxito. Look se ha puesto en contacto con la doctora María José Crispín, de Clínica Menorca, que nos ha explicado algunas de las claves de las dietas del momento, para descubrir la que mejor nos va en función a nuestras necesidades, estilo de vida, requerimientos nutricionales, posibles intolerancias.

Cetogénica

Consigue resultados rápidos de forma espectacular, pero no es apta para todo el mundo. Hay que hacerla siempre bajo supervisión médica. Si se lleva a cabo con atención de un especialista, es el mejor tratamiento de la obesidad. Consigue una bajada de peso rápida y sin pasar hambre, así como una mayor disminución del porcentaje de grasa corporal que cualquier otra dieta.

Esta dieta tiene algunas contraindicaciones. No pueden seguirla personas que toman ciertos fármacos como corticoides o insulina, personas con enfermedades como diabetes tipo 1, insuficiencia hepática, renal o cardíaca o personas con graves trastornos de la conducta alimentaria.

Es importante seguir de manera estricta esta dieta. Se hace o no se hace, a medias no hay cetosis. Hay que hacerla siempre bajo control médico para evitar los posibles efectos secundarios. Después de la dieta siempre hay que mejorar el estilo de vida para el mantenimiento de resultados.

Ejemplo de Menú tipo (tras la fase de cetosis supervisada por el médico):

Desayuno: Huevos revueltos

Comida: Filete de pollo a la plancha con espinacas a la plancha aliñadas con ajo en polvo

Cena: Ensalada de canónigos, rúcula y pepinillos con una lata de atún al natural

Détox

Está muy de moda el concepto ‘dieta détox’, pero resulta un poco engañoso. No solo se trata de una dieta que elimina del cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables, sino que también elimina grasa corporal y ayuda a seguir un estilo de vida saludable.

Con esta dieta se pierde peso de forma saludable, se incrementan los niveles de bienestar y la vitalidad, se reduce el cansancio y la fatiga, y se favorece un mejor descanso. Además, ayuda a eliminar la retención de líquidos y el tránsito intestinal y la piel se vuelve más tersa e hidratada.

Lo realmente saludable no es hacer una dieta détox durante dos semanas y luego volver a cometer excesos. Podemos empezar a hacerla para adquirir buenos hábitos alimenticios y a partir de ahí seguir con un buen estilo de vida. No hay milagros, por muy saludable y ligera que sea la dieta détox, si después volvemos a los excesos, esta dieta no servirá para nada. Lo ideal y a la vez difícil es cambiar de hábitos y que la dieta saludable sea lo normal, tu moda.

En principio, este tipo de dietas no tienen ninguna contraindicación. Solo puede generar problemas si se hace de modo habitual, porque se consumen muchas verduras y frutas pero el ser humano también necesita otro tipo de nutrientes para no acabar con déficits nutricionales. Si se hace de modo concreto, para eliminar los excesos puntuales cometidos, durante dos semanas, ayuda mucho.

Ejemplo de Menú tipo:

Desayuno: Fruta fresca, no zumo + leche desnatada + 30-40 g de avena + Café, té o cacao puro

Media mañana: Fruta variada + más yogur desnatado

Comida: Menestra más dos huevos duros

Media tarde: Fruta fresca + 15 g de frutos secos, no fritos + infusión larga de agua sin azúcar

Cena: Ensalada de hoja verde, tomate cherry y gambas cocidas

Sin gluten

Aunque no todo el mundo es intolerante al gluten, hacer dieta sin gluten ayuda a bajar peso. Con estas dietas se eliminan muchas comidas y bebidas calóricas y poco nutritivas y además no tiene contraindicaciones en sí misma, más allá de que adquirir alimentos sin gluten es más caro y a nivel social a veces es difícil de seguir. Si no hay intolerancia o celiaquía es suficiente, y más fácil, disminuir el consumo de gluten, consumir menos cantidad y con menos frecuencia.

Ejemplo de Menú tipo:

Desayuno: Tostada de pan de maíz con guacamole y zumo de frutos rojos

Media mañana: Yogur natural con frutos secos.

Comida: Salteado de ternera con verduras y arroz integral.

Merienda: Queso fresco con fruta.

Cena: Pechuga de pavo a la plancha con ensalada de tomate, lechuga y aguacate.

Ayuno intermitente

Se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos la tendencia al ayuno de manera intermitente. No es una dieta propiamente dicha, es estar sin ingerir alimentos durante un período de tiempo, entre 12 y 16 horas. Si se lleva una alimentación sana, variada y equilibrada, aportará beneficios para la salud física y mental.

Hay estudios que demuestran que puede mejorar notablemente la salud física y mental, pero no es para todo el mundo. Es para un tipo de personas que pueden estar un montón de horas sin ingerir nada y que llegan a la siguiente comida sin demasiada hambre y controlan su apetito. Sin embargo, hay personas que, si están 16 horas en ayunas, les resulta realmente complicado controlarse en la ingesta posterior, por lo que no es nada recomendable para ellas.

En este tipo de dietas es importante mentalizarse de que después de estar un montón de horas en ayunas no se puede uno lanzar a comer cualquier cosa, que suelen ser alimentos con muchas calorías, lo importante es no saltarse la dieta sana y equilibrada. No se trata de que porque se ha estado unas cuantas horas sin comer, ahora me puedo permitir lo que quiera, se trata de controlar el apetito, comer poco y saludable.

Ejemplo de Menú tipo:

Desayuno o merienda: Fruta fresca y/o lácteo, yogur natural o queso de Burgos o café con leche.

Comida: Salmón a la plancha con guarnición de arroz más ensalada de pimientos asados.

Cena: Ensalada de mezcla de lechugas, pimiento asado, espárragos, maíz y pavo.

Dieta Pegan (Paleolítica vegana)

La mezcla de paleo (pescado, huevos y carne de caza, plantas, verduras y frutos secos) con proteína de calidad, más vegana (legumbres, cereales, semillas), abundantes vegetales y sin productos refinados, es bastante más saludable que seguirlas individualmente.

Esta es una dieta muy sana, que nos permite mantenernos delgados gracias a la ausencia de productos refinados y al menor consumo de azúcares. Además no tiene contraindicaciones. Lo único es que no todo el mundo está acostumbrado a una alimentación tan saludable. Eso sí, pese a todo, hay que controlar un poco las cantidades.

Ejemplo de Menú tipo: