La temporada cálida nos invita a pasar más tiempo fuera de casa, pero también a mostrar algunas capas más de piel, que en ocasiones pueden hacernos sentir incómodos. Por suerte todavía estamos a tiempo de ponernos en forma y para ello, nada como recurrir a los siguientes ejercicios para quemar grasa y que además puedes hacer en casa.

Ejercicios para quemar grasa: cuáles son los mejores para hacer en casa

Suele ocurrir que si tenemos unos centímetros de más que simplemente no nos satisfacen, nos resulta difícil descubrir piernas y brazos, o llevar ropa que rodee las zonas que no nos gustan. Nada entonces como sacrificarse un poco e intentar ponerse en forma.

Por supuesto, apreciar nuestras formas es fundamental para vivir mejor, pero eso no significa que no puedas hacer algo para refinar tu silueta. Una buena resolución para respetar es dar los famosos diez mil pasos al día, o en todo caso prohibir la pereza y caminar, quizás en un bonito parque de la ciudad, para estimular el metabolismo y quemar calorías.

En casa, en cambio, podemos planificar pequeños circuitos de fitness con ejercicios quema grasa adecuados incluso para principiantes. Está claro que lo ideal sería que te siguiera un entrenador personal, pero más que nada, mejor para empezar a hacer algo , pero siempre moviéndote con seguridad.

En principio, las actividades corporales libres, no demasiado intensas y prolongadas, son las preferidas si realmente estamos fuera de práctica. Pero esto no quiere decir que no haya sudor, al contrario, aunque un cuarto de hora al día pueda parecer muy poco, el tipo de ejercicios que describiremos a continuación, al menos inicialmente, podrían dejarnos sin aliento.

El primer ejercicio a realizar es el llamado jump jack , que se realiza comenzando desde una posición de pie con las manos a los lados y saltando para abrir las piernas y levantar los brazos al mismo tiempo.

Otro ejercicio para quemar grasas es el trote in situ, tocando los glúteos con los talones, seguido del famoso plank o plancha, excelente para fortalecer el abdomen, la espalda y los brazos. Este consiste en colocarse en el suelo boca abajo, con los codos apoyados y los pies también apoyados en el suelo, contrayendo entonces cuadríceps y apretando los glúteos.

Otros ejercicios que pueden resultar una buena solución para quemar grasa en casa es hacer abdominales, bajos, altos y oblicuos, estocadas y sentadillas , todo creando un circuito que puede incluir todos estos ejercicios. La duración de cada uno debe ser de treinta segundos, a multiplicar por tres series, tras las cuales podemos hacer unos estiramientos para un buen alargamiento muscular tras el esfuerzo.