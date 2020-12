Aunque no era un producto desconocido, el gel hidroalcohólico se ha convertido, desde el pasado mes de marzo, en un imprescindible de cualquier bolso que se precie. Pero de aquellos que aparecieron al comienzo de la pandemia a los que podemos encontrar en el mercado, la variedad tanto en formato como en olores, es infinita. Gel, spray, toallitas, cualquier modalidad es buena si cumple con su cometido, que no es otro que el de desinfectar nuestras manos. Pero las fórmulas cada vez están mejoradas y muchos usuarios prefieren que tenga una rápida absorción, que no sea pegajoso y que además tenga un olor agradable.

¡Y los hay! Con precios asequibles para todos los bolsillos, aptos para los pequeños de la casa y a la venta online y físicamente en distintos establecimientos. Toma buena nota porque hemos hecho una lista con nuestros preferidos, para todos los gustos, para cualquier nariz y para tener en casa, en la oficina y por supuesto, en el bolso.

Orgánico y en spray

Una de nuestras marcas favoritas, Welnig, tiene en su gama Organic un de las más completas compuesta por 5 productos, aunque nuestro preferido es el spray higienizante. De venta únicamente en farmacias, lleva solo un mes en el mercado y ya está triunfando. Se trata de un producto 100% natural, apto para todo tipo de pieles y para grandes y pequeños, indicada para prevenir y eliminar microorganismos, bacterias, hongos y virus. Formulado con biocidas naturales en cuya formulación destaca la semilla de pomelo, el reishi y el aceite de oliva, su olor es fresco y muy agradable. (P.V.P.: 3,75€)

En el bolsillo y en el avión

Su imagen es de lo más llamativa. Sus distintos olores van en un envase de diferente color, diseñado para que ni se abra ni se derrame. Su ergonomía es perfecta para llevarlo en el bolsillo del pantalón y también en el avión. Con formulación propia, elimina el 99,9% de los gérmenes, no deja sensación pegajosa y seca rápidamente. De entre sus diez olores, Wood Night (negro), Mojito (verde), Spicy GingerAle (dorado), nos quedamos con el Manhattan Glacé (naranja). Su olor afrutado nos recuerda al mítico cocktail que lleva su mismo nombre. (P.V.P.: 5,20€)

ZARA y Jo Malone en tus manos

Inditex y Jo Malone es sinónimo de éxito y después de conquistarnos con sus perfumes y sus velas, ya tenemos el gel hidroalcohólico de lujo a precio low cost. Lo encontrarás bajo el nombre de Vetiver Pamplemousse y cumplirá con tus expectativas. Contiene un 74% de alcohol, se absorbe rápidamente, desinfecta, suaviza gracias a la glicerina vegetal de su compuesto y su olor es de los que no se olvida. Con un toque a cítricos gracias a sus notas de mandarina y pomelo, deja una sensación de limpieza inmediata. (P.V.P.: 5,95€)

El gel de Natalia Osona

La influencer Natalia Osona ha sacado al mercado su propio gel de manos a través de su firma, Glowrias, con la que ha llegado a facturar 7 millones de euros. Con un packaging llamativo en color rosa, el gel es 100% vegano y tiene un 75% de alcohol. Con olor tropical, contiene aloe vera y rosa mosqueta que garantizan al máximo el cuidado y la hidratación de la piel. (P.V.P.: 4,99€)

Para los amantes de las chuches

Si hay alguien que destaca por la intensidad de los olores de sus productos esa firma es The Fruit Company. Ambientadores de coche, para el hogar, crema de manos, jabones y por supuesto, geles hidroalcohólicos que tienes en 2 tamaños: de 500 ml. y de 45 ml., ideales para tener en tu casa y para llevar en tu neceser. Bastará con una pequeña cantidad sobre la piel para limpiarla y dejarla con un rico olor. De entre sus cinco aromas, nos quedamos con el de fresa y nata. (P.V.P.: 1,50€)

Toallitas biodegradables

Naturales, fabricadas 100% con fibra de bambú, un olor fresco y agradable y biodegradables. Las toallitas de Bioxán son la nueva modalidad para limpiarse las manos y mantener la extrema higiene con la que evitar el coronavirus. Su tecnología push and clean, mantiene la solución en un compartimento que impregna la toallita al romperlo. Una fórmula que evite roturas y derrames imprevistos en el bolso. Vienen en un pack de 4 y garantizan la higiene y la desinfección total de las manos. (P.V.P.: 2,99€)