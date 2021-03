Tras un 2020 en el que la tendencia comfy ha arrasado todas nuestras marcas favoritas, provocando que la mayoría se hayan visto obligadas a sacar una colección basada en ropa de chándal o de deporte para estar cómodamente en casa, este 2021 estamos todavía a la expectativa de saber cuales van a ser las tendencias ¡también en el ámbito de la comodidad! Así son las tendencias de la temporada de Oysho.

Pues ahora que hemos descubierto que una moda más confortable es posible, seguro que la mayoría no querrá renunciar a lo a gusto que se está con unas agradables mallas que se adapten a nuestro cuerpo pero que no aprieten.

Por todo ello, hemos decidido recurrir a una de nuestras tiendas de confianza favoritas (¡y líderes en lo que a comodidad se refiere!) para descubrir lo que vamos a llevar esta temporada, como no podía ser de otra manera hablamos de Oysho y, a continuación, te desvelamos todas sus novedades ¡por si todavía no te ha dado tiempo a pasar por su tienda o por su web!

Seguro que en cuanto acabes de leer este artículo -o incluso puede que antes- te invaden las ganas de estrenar ropa bonita y en un abrir y cerrar de ojos ¡te encontrarás añadiendo prendas de ropa a tu wishlist! ¿Preparada para descubrir la Nueva Colección y temporada de Oysho?

Una colección de lo más maternal

Si últimamente has comentado con tus amigas que no paráis de ver chicas embarazadas o con bebes, déjanos decirte ¡que no es cosa vuestra!

Como mucha gente había predicho, los meses de confinamiento han dado lugar a muchos embarazos y nacimientos y, como Oysho lo sabe, ha creado una colección especial para mamás.

Encontrarás todas las prendas que se incluyen en ella bajo el título de ‘Mum Collection’ y seguro que ya tienes a alguien en la cabeza (puede que seas tu misma) para que disfrute desde el portabebés ¡hasta los leggings de ciclista adaptados para todo tipo de barrigas!

¡Ponte en movimiento!

Tanto la ‘light touch collection’, como la ‘compressive collection’ son ideales para todas aquellas que durante los últimos meses han decidido retar a su cuerpo y ponerse en forma para sentirse de lo más ligeras.

En ellas encontramos prendas deportivas de todo tipo, en colores neutros, para que sean más fáciles de combinar incluso si decidimos ponérnoslas para salir a caminar una tarde con nuestra mejor amiga, y lo mejor (sobre todo de la segunda colección que hemos mencionado) es que resaltan nuestra figura ¡a la perfección gracias a la tecnología compresiva mediante la que se han creado todas las prendas!

Para tus ganas de brisa marina

Como no podía ser de otra manera, las restricciones, cada vez menos estrictas, están provocando que en nuestras cabezas ya estemos formulando planes e imaginando destinos del mediterráneo ¡que no podemos esperar a visitar cuando las temperaturas suban!

Y lo cierto es que, en cuanto veas la colección ‘Mediterranean Navy’ de la marca, lo próximo que vas a querer comprar será una maleta para vivir un verano de lo más cómodo y relajado.

Rayas marineras, colores denim en tejidos fluidos, monos ligeros e incluso un cesto de mimbre perfecto tanto para ir al mercado ¡como para una escapada a la playa!