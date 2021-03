Con la llegada del buen tiempo, nuestras ganas de renovar y estrenar crecen exponencialmente, y aunque puede que ya hayas comprado algunas prendas un poco más ligeras como vestidos y blusas perfectas para el comienzo de la primavera, es posible que no tengas los suficientes complementos ¡que te permitan conseguir el look perfecto! Descubre los complementos de Massimo Dutti para esta temporada.

Aunque por suerte, aún estás a tiempo de empezar la primavera estrenando algunas nuevas adquisiciones que sin duda te ayudarán a elevar muchísimo tu look.

Y si no has tenido tiempo de buscar o no te sientes inspirada, no te preocupes, porque para facilitarte el cambio de armario (también en cuanto a complementos) a continuación te traemos una selección de los 3 complementos clave que te ayudarán a convertir cualquier outfit en una apuesta ganadora a lo largo de esta primavera.

Un buen toque de color

Tras el invierno, cuando suben las temperaturas, lo que más nos suele apetecer es empezar a apostar por colores más claros como el beige, el blanco e incluso los colores tierra y pastel, y es por ello que, a veces, sin querer acabamos haciendo que nuestros looks pasen de ser oscuros (los negros y los grises que tanto usamos en invierno) a claros ¡pero a menudo pecamos de acabar con una combinación B&W que transmite de todo menos primavera!

Es por eso que te proponemos este fular tan gustoso y de un color buganvilia que te levantará los ánimos incluso en los días lluviosos. Recuerda que un buen fular ¡es siempre un aliado perfecto para la transición desde la ropa abrigada hacia las prendas más veraniegas! Mira estos complementos de Massimo Dutti.

¡Os convertiréis en inseparables!

Este Shopper es uno de los complementos que más está triunfando en la web de la marca y es que se trata de un complemento facilísimo de combinar, espacioso, muy cómodo y versátil (gracias a la correa larga ajustable) y también con el punto chic que la original asa de mano le aporta.

Además, forma parte de la colección ‘Join Life: Care for planet’ por lo que sabemos que este bolso de piel bovina curtida se ha fabricado teniendo en cuenta las prácticas más sostenibles, y es que se ha producido en tenerías certificadas como las de Leather Working Group Oro, utilizando energías renovables y tecnologías que reducen el consumo de agua.

Estarás preparada para todo

Si los meses primaverales de entretiempo se caracterizan por algo es por ser impredecibles, y es por ello que unas gafas de sol son el complemento perfecto para llevar siempre en tu bolso y que, aunque salgas de casa con el cielo completamente nublado, puedas estar preparada por si al mediodía sale el sol y decides quedarte en una terraza con una amiga o compañera de trabajo, tomando algo agradable antes de la hora de comer.

Y ya que haces la inversión, te proponemos que huyas de las gafas de color negro o con matices carey, pues todavía nos recuerdan demasiado al invierno. Estas, por ejemplo, son algo más claras (por lo que también te ayudarán a suavizar tus facciones) e igualmente ¡combinan con todo!