La denuncia de una influencer a Zara: «No sé cómo no les da vergüenza»

Desde hace algunos meses, se han multiplicado las quejas sobre las tallas de Zara. Ahora, una influencer vizcaína se ha sumado a las críticas contra el buque insignia de Inditex, pero por otro motivo. Beatriz Uriguotia (@bei_uri) ha compartido en sus stories de Instagram su nefasta experiencia con varias prendas de la marca.

«Siempre he sido fan de la marca, pero no es normal que en un mes se me rompan tres prendas», ha comenzado. Todo empezó con una falda de Zara que sus cuñadas le regalaron por su cumpleaños. Compartió en la red social una publicación en la que lucía la prenda, que le sentaba fenomenal.

Solo tres días después grabó un vídeo para denunciar que apenas le había durado un lavado: «No sé cómo venden esto y nos les da vergüenza. Os lo digo de verdad». En el storie mostraba el estado de la prenda, que tras un solo uso ya tenía borlas y el tejido estaba desgastado.

Podría ser un fallo puntual, pero Beatriz Urigoitia asegura que no es la primera vez que le pasa algo así. Su primera experiencia similar fue con un pantalón verde de raso: «En tres horas que me lo puse ya estaba deshilachado y con el bajo descosido, lo llevaba colgando. Me dio mucha pena, porque me gustaba. Fui a cambiarlo por otro igual, pero todos presentaban el mismo estado, el tejido era horroroso».

Y la cosa no acaba aquí, porque también le pasó algo muy parecido con unos pantalones con pinzas: «A mí no me digáis que la ropa no es cada vez de peor calidad, solo tiene una puesta y la entrepierna ya está rozada. Otra joya de Zara», dijo en Instagram.

¿Cómo evitar que aparezcan pelusas y bolitas en la ropa?

Hay ocasiones en las que la calidad del tejido no es buena y, por lo tanto, es inevitable que aparezcan pelusas y bolitas. Sin embargo, poniendo en práctica algunos consejos podemos, al menos, retrasar su aparición.

Los tejidos que mezclan fibra de poliéster y algodón son los más propensos a formar bolitas porque una fibra es más fuerte que la otra. De esta manera, cuando la fibra débil se rompe, se crean nudos que forman las bolitas.

A la hora de lavar la ropa, es recomendable utilizar un ciclo suave y añadir un poco de suavizante para reducir la fricción durante el lavado. Además, es importante no sobrecargar la lavadora para que reducir la fricción de los tejidos.