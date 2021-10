Es hora de sacar del armario las prendas de abrigo. Desde hace unas semanas el frío ha llegado a nuestras vidas y claro, los looks cambian considerablemente. No es la primera vez que Decathlon nos soluciona la temporada estival. Pese a que es una cadena especializada en deportes, lo cierto es que, si miramos bien entre sus eternos pasillos o en su página web podemos llegar a dar con prendas de lo más estilosas, pero lo mejor de todo a precios de golpe low cost. Si bien el pasado año, se hicieron virales las botas de agua negras que pertenecía a la sección de hípica, este 2021 no iba a ser menos.

Chubasqueros de bajo precio

Se trata de una chaqueta impermeable que es perfecta para combinar con cualquier outfit, pues además se puede encontrar en tres colores: gris y blanca, verde y azul. Además, es “más respetuosa con el medioambiente” y perfecta para esos paseos bajo la lluvia. “Es una chaqueta ligera, impermeable y transpirable para protegerte hasta las rodillas. Descubre 2 bolsillos ocultos en bolsillos para manos y cuenta con un bolsillo interior”, explican desde la página de la conocida marca.

Este chubasquero de lo más glamuroso se puede adquirir por tan solo 24,99 euros desde la talla XS hasta la XXL. “Buen producto. Gracias a su diseño protege de la lluvia y transpira”, comenta una usuaria tras su adquisición. Al tener un cinturón del mismo tejido incorporado se puede dar un estilo completamente al conjunto. Esta prenda también cuenta con una capucha lo que le da ese toque de sport al modelito.

Botas de agua

Por otro lado, otro de los imprescindible del otoño-invierno son las botas de agua, pero en muchas ocasiones sus precios son elevados. Desde la redacción hemos dado con un modelo asequible y, que además combina con absolutamente todo. Son las tradicionales Havaianas, pero no las chanclas sino las botas.

En concreto, el modelo de la fotografía que es en color negro se puede comprar por tan solo 29,00 euros. Aunque eso sí, si quieres hacerte con un par debes darte prisa porque ¡vuelan! Están realizadas en caucho tanto la zona exterior como la suela y el revestimiento. No tiene cierre por cordones y tiene un poco de tacón. No solo se pueden adquirir a través de su página web, sino que en Amazon también están disponibles.

Botas cómodas y bonitas, muy recomendables para días de lluvia o casi lluvia. El color berenjena metalizado muy chulo. La caña un poco ajustada a mis gemelos «gorditos», con medias o leggings muy bien», La calidad perfecta, pero he cogido una talla más de la que uso habitualmente y me van perfectas de tamaño», «El producto corresponde a las características y a la foto. Son cómodas y resistentes al agua, ideales para aquellas ciudades donde, cuando llueve, las carreteras se convierten en arroyos. Tiempos de envío respetados», son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la citada tienda online.