Deja de comprar de marca: Pull&Bear rebaja el clon de las Adidas Gazelle que están de moda

Sabemos que hay ofertas por todos lados. Así que es el momento de comprar aquella ropa y complementos que nos gusten. Pull&Bear rebaja el clon de las Adidas Gazelle.

Sabrás que este modelo es uno de los más destacados de la marca y que su precio siempre es mayor de 100 euros. ahora lo consigues por menos de 13 euros, sí como lo lees.

Pull&Bear rebaja el clon las Adidas Gazelle

Hablamos de esas zapatillas casual de estilo retro que además tienes en dos colores y que se llevan todas las temporadas disponibles.

Destacan especialmente por diversos detalles, como ser ese clon de las adidas gazelle, y llevar el detalle de logo en contraste de color. Su precio es muy bajo porque está de oferta y se cierran mediante cordones. La suela es de color caramelo, tanto si escoges el color negro o bien el tabaco.

Ambos tienen un diseño tentador y de años anteriores. Y presenta la plantilla STARFIT®, que es técnica y flexible de espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort.

A tener en cuenta que son comodísimas y la altura de la suela es de 3.3 cm. En su composición, debes sabe que el corte es de 85% poliuretano y 15% piel vacuno, con el forro de 100% poliéster, mientras que la suela es de 100% estireno butadieno estireno.

Cómo cuidamos esta zapatilla

Desde la firma apuestan por la sostenibilidad y abogan por acompañarnos y ayudar a extender la vida útil de tu ropa, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de los procesos de lavado.

En este caso, las deportivas, no deben lavarse, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco, no limpieza en seco, no usar secadora, no sumergir en agua. Cuando hablamos del charol/sintetico/tejido, entonces debe limpiarse con paño húmedo.

En dos colores

Las zapatillas retro en oferta están en dos colores, por un lado el negro, que combinado con blanco es total. Mientras que también está el color blanco o tabaco que es del todo tentador.

En oferta

Debes saber que tales zapatillas están de oferta y por esto las consigues más baratas. Es bien fácil porque antes costaban 29,99 euros, luego se rebajó a 15,99 euros, y entonces pagas ahora a 12,99 euros. las tallas disponibles van de la 35 a la 41, escoge tu talla, el color que quieres y no te las pierdas, porque no durarán mucho. A por ellas porque están muy bien de precio.