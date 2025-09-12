Dakota Johnson, a escasas semanas de la gran boda de Stella del Carmen -su hermana-, ha reaparecido en Nueva York con un look de lo más rompedor y con un guiño a 50 sombras de Grey -la película con la que despegó en su carrera como actriz-. La hija de Melanie Griffith ha acaparado todas las miradas y todos los flashes en la cena que la Fundación Kering ha organizado para rendir homenaje a las mujeres en la Gran Manzana.

El atrevido look con transparencias de Dakota

El 13 de septiembre del 2015, Estados Unidos -y el mundo entero- agotó las entradas de los cines para el estreno de 50 sombras de Grey, la erótica película protagonizada por una jovencísima Dakota Johnson -que se estrenaba en la gran pantalla interpretando a Anastasia Steele- y Jamie Dornan -que se puso en la piel del magnate, poderoso y deseado Christian Grey-.

Dakota Johnson hace un guiño a ’50 sombras de Grey’ con su look más rompedor. (FOTO: GTRES)

En esta trilogía, uno de los rasgos más característicos de Dakota en la piel de la Sra. Steele es la evolución de su estilismo. Si en los primeros minutos de la primera entrega luce looks muy discretos, con el paso de los minutos -y de sus encuentros con el Sr. Grey- avanza hacia una imagen mucho más atrevida, sexy y rompedora.

Tras su salto a la fama debido a este film, y aunque si bien es cierto que su vida intima siempre ha copado numerosos titulares, el estilo de la hermana de Stella del Carmen -la hija en común de Antonio Banderas y Melanie Griffith-, ha supuesto que se convierta en todo un icono del destape. Cierto es que casi nunca falla y que siempre va muy apropiada en cuanto a los dress code de los eventos a los que asiste. Sin embargo, y aunque predomina un estilo sobrino en su fondo de armario, cuando se trata de celebraciones nocturnas apuesta por prendas semitransparentes o con con encajes.

Dakota Johnson hace un guiño a ’50 sombras de Grey’ con su look más rompedor. (FOTO: GTRES)

En su última aparición pública meses después de haber roto con Chris Martin -el vocalista de Coldplay con el que estuvo a punto de pasar por el altar-, Dakota ha demostrado que no hay cámara que se le resista. El último vestuario que ha lucido la actriz se trata de un modelo firmado por Gucci de tejido de encaje negro, cuello de cisne y en el que deja ver su ropa interior. Además, para que se viera el look al completo, la joven ha apostado por peinarse con un recogido para que el vestido -con el que ha ido completamente destapada- fuera el gran protagonista de la noche neoyorquina.

Junto con su estilista, la conocida Kate Young -que también trabaja para Selena Gómez, Margot Robbie o Siena Miller-, han arriesgado -y ganado- con este look con el que ha hecho un guiño y recuerda a la versión más atrevida de Anastasia Steele en 50 sombras de Grey.